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Временное отключение электроэнергии в Костанае

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План работ Костанайской Горэлектросети 15 января с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

15 января с 10:00 до 18:00 часов

  • Суды по ул. Пушкина 100/1,
  • детская стоматология,
  • ТОО»Каскад»,
  • магазин «Усадьба»,
  • мед. центр «Авиценна»,
  • ТОО»Коснар»,
  • мед. центр»Уромед».

Спальный сектор:

  • ул. Баймагамбетова, 168,
  • ул. Пушкина, 100,
  • ул. Амангельды, 95.
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