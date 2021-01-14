Временное отключение электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети 15 января с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
15 января с 10:00 до 18:00 часов
- Суды по ул. Пушкина 100/1,
- детская стоматология,
- ТОО»Каскад»,
- магазин «Усадьба»,
- мед. центр «Авиценна»,
- ТОО»Коснар»,
- мед. центр»Уромед».
Спальный сектор:
- ул. Баймагамбетова, 168,
- ул. Пушкина, 100,
- ул. Амангельды, 95.
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