Временное отключение электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети с 25 по 29 января с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

25 января с 10:00 до 17:30 часов

пр. Аль-Фараби,130а,

ул. Урицкого, 3,

ул. Железнодорожная, 1,

ул. Майлина, 4.

Спальный сектор:

ул. Тауелсиздик, 162,

пр. Аль-Фараби, 130,132,134,136

Светофоры: ул. Майлина — пр. Аль-Фараби

25 января с 10:00 до 18:00 часов

ТД «Дизель по ул. В. Интернационалистов, 26,

Спальный сектор:

ул. Карбышева, 49,51,53,55м,

ул. Воинов Интернационалистов, 24.

25 января с 14:00 до 17:00 часов

АЗС «Гелиос по ул. Карбышева, 16а,

ТОО «Виитор» по ул. Карбышева, 14,

СКВ-LTD по ул. Карбышева, 20б,

ГЭК «Ветеран»,

ТОО «Стройсервис 18»,

ИП Айткужинов (база) по ул. Карбышева, 26/1.

р-он АвтоЦона (промзона)

26 января с 10:00 до 18:00 часов

ИП Федоров, АЗС Гелиос, ИП Жалкенов, ТОО Геолайн, металл-инвест Атырау, ТОО «Люкс 2016», ТОО «Партнер», АРТ-Пласт, АвтоЦон, +АВД, ЧЛ Абилкакимов, ИП Игликов, ИП Игисенов, ТОО «Фабий», ИП Брунер, Мир Пласт,

с 27 января по 5 февраля с 10:00 до 18:00 часов

Частный сектор:

ул. Джангильдина, 1-34,

ул. Садовая, 9а,9в,9г,30,30а,30в,30г,19*28, 28/1-28/31, 26/1-26/36,

ул. Комарова, 17-36, 106/13-106/26,

ул. Сералина, 27-63,

ул. Хакимжановой, 30-40, 11/2-11/2а,

пр. Соколовского, 31/1-31/13.

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