Временное отключение электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети с 25 по 29 января с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
25 января с 10:00 до 17:30 часов
- пр. Аль-Фараби,130а,
- ул. Урицкого, 3,
- ул. Железнодорожная, 1,
- ул. Майлина, 4.
Спальный сектор:
- ул. Тауелсиздик, 162,
- пр. Аль-Фараби, 130,132,134,136
Светофоры: ул. Майлина — пр. Аль-Фараби
25 января с 10:00 до 18:00 часов
- ТД «Дизель по ул. В. Интернационалистов, 26,
Спальный сектор:
- ул. Карбышева, 49,51,53,55м,
- ул. Воинов Интернационалистов, 24.
25 января с 14:00 до 17:00 часов
- АЗС «Гелиос по ул. Карбышева, 16а,
- ТОО «Виитор» по ул. Карбышева, 14,
- СКВ-LTD по ул. Карбышева, 20б,
- ГЭК «Ветеран»,
- ТОО «Стройсервис 18»,
- ИП Айткужинов (база) по ул. Карбышева, 26/1.
- р-он АвтоЦона (промзона)
26 января с 10:00 до 18:00 часов
ИП Федоров, АЗС Гелиос, ИП Жалкенов, ТОО Геолайн, металл-инвест Атырау, ТОО «Люкс 2016», ТОО «Партнер», АРТ-Пласт, АвтоЦон, +АВД, ЧЛ Абилкакимов, ИП Игликов, ИП Игисенов, ТОО «Фабий», ИП Брунер, Мир Пласт,
с 27 января по 5 февраля с 10:00 до 18:00 часов
Частный сектор:
- ул. Джангильдина, 1-34,
- ул. Садовая, 9а,9в,9г,30,30а,30в,30г,19*28, 28/1-28/31, 26/1-26/36,
- ул. Комарова, 17-36, 106/13-106/26,
- ул. Сералина, 27-63,
- ул. Хакимжановой, 30-40, 11/2-11/2а,
- пр. Соколовского, 31/1-31/13.
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