USD 419.69
EUR 510.89
RUB 5.63
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Временное отключение электроэнергии в Костанае

Временное отключение электроэнергии в Костанае

Vinkmag ad

План работ Костанайской Горэлектросети с 25 по 29 января с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

25 января с 10:00 до 17:30 часов

  • пр. Аль-Фараби,130а,
  • ул. Урицкого, 3,
  • ул. Железнодорожная, 1,
  • ул. Майлина, 4.

Спальный сектор:

  • ул. Тауелсиздик, 162,
  • пр. Аль-Фараби, 130,132,134,136

Светофоры: ул. Майлина — пр. Аль-Фараби

25 января с 10:00 до 18:00 часов

  • ТД «Дизель по ул. В. Интернационалистов, 26,

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева, 49,51,53,55м,
  • ул. Воинов Интернационалистов, 24.

25 января с 14:00 до 17:00 часов

  • АЗС «Гелиос по ул. Карбышева, 16а,
  • ТОО «Виитор» по ул. Карбышева, 14,
  • СКВ-LTD по ул. Карбышева, 20б,
  • ГЭК «Ветеран»,
  • ТОО «Стройсервис 18»,
  • ИП Айткужинов (база) по ул. Карбышева, 26/1.
  • р-он АвтоЦона (промзона)

26 января с 10:00 до 18:00 часов

ИП Федоров, АЗС Гелиос, ИП Жалкенов, ТОО Геолайн, металл-инвест Атырау, ТОО «Люкс 2016», ТОО «Партнер», АРТ-Пласт, АвтоЦон, +АВД, ЧЛ Абилкакимов, ИП Игликов, ИП Игисенов, ТОО «Фабий», ИП Брунер, Мир Пласт,

с 27 января по 5 февраля с 10:00 до 18:00 часов

Частный сектор:

  • ул. Джангильдина, 1-34,
  • ул. Садовая, 9а,9в,9г,30,30а,30в,30г,19*28, 28/1-28/31, 26/1-26/36,
  • ул. Комарова, 17-36, 106/13-106/26,
  • ул. Сералина, 27-63,
  • ул. Хакимжановой, 30-40, 11/2-11/2а,
  • пр. Соколовского, 31/1-31/13.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

-40 градусов. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области
Следующая новость

Дома и соцобъекты в центре Костаная на день останутся без питьевой воды