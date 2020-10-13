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Временное отключение электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети с 12 по 16 октября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

13 октября с 10:00 до 18:00 часов

  • Школа №6,
  • баня по ул. Ленинградской,26,
  • магазин «Продукты».

Частный сектор:

  • ул. Ленинградская, 13-31,
  • ул. Соколовская 32-106, 24-5-72-889,
  • ул. Плеханова 23-47,
  • ул. Чернышевского 37-57.

14 октября с 10:00 до 18:00 часов

  • ТОО «Зеркало» по ул. Сьянова,71.

Частный сектор:

  • ул. Пушкина, 15-24,17/1,15/1,98/1,21/9,
  • ул. Каирбекова, 96-108.

Спальный сектор: ул. Каирбекова, 96.

15 октября с 10:00 до 18:00 часов

  • магазин «Цветы» по ул. Чернышевского,99,
  • «Западный» по ул. Чернышевского, 103.

Частный сектор:

  • ул. Карбышева, 1-16,1/1,1/8,106,107,109/1,
  • ул. Западная, 7-26,
  • ул. Ленинградская 58/1-58/10,98/3-98/11,
  • ул. Лесная, 10-20,
  • ул. Плеханова 100-104.

Спальный сектор: ул. Карбышева,27.

15 октября с 14:00 до 18:00 часов

Спальный сектор:

  • ул. Текстильщиков, 8,15,16,18,8а,10,19,23,21,23а,
  • пр. Кобланды Батыра 38,38а,40,42,42/1,44,46,48,
  • ул. Каирбекова 375,379,381,383,385,387,387/1,389,393,395,369,371,373,
  • ул. Киевская, 18,26,24,34,24/1

15 октября с 14:00 до 18:00 часов

16 октября с 10:00 до 18:00

Спальный сектор:

  • ул. Текстильщиков, 8,16,18,8а,10,19,
  • пр. Кобланды Батыра, 44,46,48.
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