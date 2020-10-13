Временное отключение электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети с 12 по 16 октября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
13 октября с 10:00 до 18:00 часов
- Школа №6,
- баня по ул. Ленинградской,26,
- магазин «Продукты».
Частный сектор:
- ул. Ленинградская, 13-31,
- ул. Соколовская 32-106, 24-5-72-889,
- ул. Плеханова 23-47,
- ул. Чернышевского 37-57.
14 октября с 10:00 до 18:00 часов
- ТОО «Зеркало» по ул. Сьянова,71.
Частный сектор:
- ул. Пушкина, 15-24,17/1,15/1,98/1,21/9,
- ул. Каирбекова, 96-108.
Спальный сектор: ул. Каирбекова, 96.
15 октября с 10:00 до 18:00 часов
- магазин «Цветы» по ул. Чернышевского,99,
- «Западный» по ул. Чернышевского, 103.
Частный сектор:
- ул. Карбышева, 1-16,1/1,1/8,106,107,109/1,
- ул. Западная, 7-26,
- ул. Ленинградская 58/1-58/10,98/3-98/11,
- ул. Лесная, 10-20,
- ул. Плеханова 100-104.
Спальный сектор: ул. Карбышева,27.
15 октября с 14:00 до 18:00 часов
Спальный сектор:
- ул. Текстильщиков, 8,15,16,18,8а,10,19,23,21,23а,
- пр. Кобланды Батыра 38,38а,40,42,42/1,44,46,48,
- ул. Каирбекова 375,379,381,383,385,387,387/1,389,393,395,369,371,373,
- ул. Киевская, 18,26,24,34,24/1
15 октября с 14:00 до 18:00 часов
16 октября с 10:00 до 18:00
Спальный сектор:
- ул. Текстильщиков, 8,16,18,8а,10,19,
- пр. Кобланды Батыра, 44,46,48.
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