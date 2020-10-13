Временное отключение электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети с 12 по 16 октября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

13 октября с 10:00 до 18:00 часов

Школа №6,

баня по ул. Ленинградской,26,

магазин «Продукты».

Частный сектор:

ул. Ленинградская, 13-31,

ул. Соколовская 32-106, 24-5-72-889,

ул. Плеханова 23-47,

ул. Чернышевского 37-57.

14 октября с 10:00 до 18:00 часов

ТОО «Зеркало» по ул. Сьянова,71.

Частный сектор:

ул. Пушкина, 15-24,17/1,15/1,98/1,21/9,

ул. Каирбекова, 96-108.

Спальный сектор: ул. Каирбекова, 96.

15 октября с 10:00 до 18:00 часов

магазин «Цветы» по ул. Чернышевского,99,

«Западный» по ул. Чернышевского, 103.

Частный сектор:

ул. Карбышева, 1-16,1/1,1/8,106,107,109/1,

ул. Западная, 7-26,

ул. Ленинградская 58/1-58/10,98/3-98/11,

ул. Лесная, 10-20,

ул. Плеханова 100-104.

Спальный сектор: ул. Карбышева,27.

15 октября с 14:00 до 18:00 часов

Спальный сектор:

ул. Текстильщиков, 8,15,16,18,8а,10,19,23,21,23а,

пр. Кобланды Батыра 38,38а,40,42,42/1,44,46,48,

ул. Каирбекова 375,379,381,383,385,387,387/1,389,393,395,369,371,373,

ул. Киевская, 18,26,24,34,24/1

15 октября с 14:00 до 18:00 часов

16 октября с 10:00 до 18:00

Спальный сектор:

ул. Текстильщиков, 8,16,18,8а,10,19,

пр. Кобланды Батыра, 44,46,48.

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