Телерадиовещание временно отключат в областях Казахстана

В ряде населенных пунктов Казахстана будет временное отключение телерадиовещания. В июне 2021 года на некоторых радиотелевизионных станциях Алматинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях а также в г.Алматы начнутся работы по демонтажу оборудования аналогового эфирного телевещания, сообщает kazteleradio.kz

Добавим, что работы планируется проводить не более 5 дней в месяц, график проведения работ:

РТС «Алматы»

Дата проведения работ:

07.06.2021г. – 11.06.2021г.

12.07.2021г. – 16.07.2021г.

09.08.2021г. – 13.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

РТС «Большой Шаган» (Алматинская область)

Дата проведения работ:

21.06.2021г. – 25.06.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

РТС «Костанай»

Дата проведения работ:

21.06.2021г. – 25.06.2021г.

12.07.2021г. – 16.07.2021г.

16.08.2021г. – 19.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

РТС «Лисаковск» (Костанайская область)

Дата проведения работ:

21.06.2021г. – 25.06.2021г.

26.07.2021г. – 30.07.2021г.

23.08.2021г. – 27.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

РТС «Житикара» (Костанайская область)

Дата проведения работ:

14.06.2021г. – 18.06.2021г.

26.07.2021г. – 30.07.2021г.

16.08.2021г. – 20.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

РТС «Узунколь» (Костанайская область)

Дата проведения работ:

07.06.2021г. – 11.06.2021г.

12.07.2021г. – 16.07.2021г.

09.08.2021г. – 13.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

РТС «Шубулан» (Костанайская область)

Дата проведения работ:

07.06.2021г. – 11.06.2021г.

12.07.2021г. – 16.07.2021г.

02.08.2021г. – 06.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

РТС «Петропаловск»

Дата проведения работ:

07.06.2021г. – 11.06.2021г.

12.07.2021г. – 16.07.2021г.

09.08.2021г. – 13.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

РТС «Кишкенеколь» (Северо-Казахстанская область)

Дата проведения работ:

28.06.2021г. – 30.06.2021г.

01.07.2021г. – 02.07.2021г.

12.07.2021г. – 16.07.2021г.

02.08.2021г. – 06.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

РТС «Николаевка» (Северо-Казахстанская область)

Дата проведения работ:

07.06.2021г. – 11.06.2021г.

26.07.2021г. – 30.07.2021г.

09.08.2021г. – 13.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

РТС «Рузаевка» (Северо-Казахстанская область)

Дата проведения работ:

07.06.2021г. – 11.06.2021г.

26.07.2021г. – 30.07.2021г.

09.08.2021г. – 13.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 18:00ч.

РТС «Узунколь» (Северо-Казахстанская область)

Дата проведения работ:

28.06.2021г. – 30.06.2021г.

01.07.2021г. – 02.07.2021г.

12.07.2021г. – 16.07.2021г.

02.08.2021г. – 06.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 18:00ч.

АО «Казтелерадио» приносит извинения за временные неудобства.

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