Телерадиовещание временно отключат в областях Казахстана

Фото из открытых источников
В ряде населенных пунктов Казахстана будет временное отключение телерадиовещания. В июне 2021 года на некоторых радиотелевизионных станциях Алматинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях а также в г.Алматы начнутся работы по демонтажу оборудования аналогового эфирного телевещания, сообщает kazteleradio.kz
Добавим, что работы планируется проводить не более 5 дней в месяц, график проведения работ:
РТС «Алматы»
Дата проведения работ:
07.06.2021г. – 11.06.2021г.
12.07.2021г. – 16.07.2021г.
09.08.2021г. – 13.08.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 17:00ч.
РТС «Большой Шаган» (Алматинская область)
Дата проведения работ:
21.06.2021г. – 25.06.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 17:00ч.
РТС «Костанай»
Дата проведения работ:
21.06.2021г. – 25.06.2021г.
12.07.2021г. – 16.07.2021г.
16.08.2021г. – 19.08.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 17:00ч.
РТС «Лисаковск» (Костанайская область)
Дата проведения работ:
21.06.2021г. – 25.06.2021г.
26.07.2021г. – 30.07.2021г.
23.08.2021г. – 27.08.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 17:00ч.
РТС «Житикара» (Костанайская область)
Дата проведения работ:
14.06.2021г. – 18.06.2021г.
26.07.2021г. – 30.07.2021г.
16.08.2021г. – 20.08.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 17:00ч.
РТС «Узунколь» (Костанайская область)
Дата проведения работ:
07.06.2021г. – 11.06.2021г.
12.07.2021г. – 16.07.2021г.
09.08.2021г. – 13.08.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 17:00ч.
РТС «Шубулан» (Костанайская область)
Дата проведения работ:
07.06.2021г. – 11.06.2021г.
12.07.2021г. – 16.07.2021г.
02.08.2021г. – 06.08.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 17:00ч.
РТС «Петропаловск»
Дата проведения работ:
07.06.2021г. – 11.06.2021г.
12.07.2021г. – 16.07.2021г.
09.08.2021г. – 13.08.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 17:00ч.
РТС «Кишкенеколь» (Северо-Казахстанская область)
Дата проведения работ:
28.06.2021г. – 30.06.2021г.
01.07.2021г. – 02.07.2021г.
12.07.2021г. – 16.07.2021г.
02.08.2021г. – 06.08.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 17:00ч.
РТС «Николаевка» (Северо-Казахстанская область)
Дата проведения работ:
07.06.2021г. – 11.06.2021г.
26.07.2021г. – 30.07.2021г.
09.08.2021г. – 13.08.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 17:00ч.
РТС «Рузаевка» (Северо-Казахстанская область)
Дата проведения работ:
07.06.2021г. – 11.06.2021г.
26.07.2021г. – 30.07.2021г.
09.08.2021г. – 13.08.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 18:00ч.
РТС «Узунколь» (Северо-Казахстанская область)
Дата проведения работ:
28.06.2021г. – 30.06.2021г.
01.07.2021г. – 02.07.2021г.
12.07.2021г. – 16.07.2021г.
02.08.2021г. – 06.08.2021г.
Время проведения работ:
С 09:00ч. – 18:00ч.
АО «Казтелерадио» приносит извинения за временные неудобства.
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