Ограничения вводятся на республиканских автодорогах в РК

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В Казахстане с 1 марта по 1 мая 2022 года на республиканских автодорогах вводятся временные ограничения движения автотранспортных средств по осевым нагрузкам.

Основание — приказ Министра транспорта и коммуникаций РК №162 от 11 марта 2013года»

В период с 1 марта по 1 апреля они введены для V климатической зоны (Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Карагандинская (Жезказганский регион), Кызылординская, Мангистауская, Южно-Казахстанская области).

А с 23 марта по 1 мая ограничения действуют для IV-ой климатической зоны (Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская (Карагандинский регион), Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области).

Вместе тем, временные ограничения не распространяются на автотранспортные средства:

— осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров,

— мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС,

— гуманитарную помощь пострадавшим,

— перевозку продуктов питания/пассажиров и багажа/медикаментов и занятые на дорожно-строительных работах.

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