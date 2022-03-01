USD 495
EUR 553.46
RUB 4.95
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Ограничения вводятся на республиканских автодорогах в РК

Ограничения вводятся на республиканских автодорогах в РК

Vinkmag ad

Информация появилась в инстаграмм-аккаунте КОФ ТОО «Казахавтодор».

В Казахстане с 1 марта по 1 мая 2022 года на республиканских автодорогах вводятся временные ограничения движения автотранспортных средств по осевым нагрузкам.

Основание — приказ Министра транспорта и коммуникаций РК №162 от 11 марта 2013года»

В период с 1 марта по 1 апреля они введены для V климатической зоны (Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Карагандинская (Жезказганский регион), Кызылординская, Мангистауская, Южно-Казахстанская области).

А с 23 марта по 1 мая ограничения действуют для IV-ой климатической зоны (Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская (Карагандинский регион), Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области).

Вместе тем, временные ограничения не распространяются на автотранспортные средства:
— осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров,
— мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС,
— гуманитарную помощь пострадавшим,
— перевозку продуктов питания/пассажиров и багажа/медикаментов и занятые на дорожно-строительных работах.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Мы не даем дорогу молодым — Токаев назвал недостаток Nur Otan
Следующая новость

Офицеров запаса призовут на воинскую службу в Казахстане