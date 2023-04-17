Время пришло: кто в Казахстане обязан отчитаться о доходах и имуществе

В Комитете госдоходов рассказали LS, кому в Казахстане пришло время готовиться ко всеобщему декларированию в 2024 году.

Итак, в следующем году продолжат отчитываться о своих доходах и имуществе (форма 270.00) госслужащие, сотрудники квазигоссектора, госучреждений и их супруги. Их число составит порядка 2,3 млн человек.

К ним присоединятся физлица, которые являются руководителями, учредителями (участниками) юрлица, индивидуальные предприниматели (ИП) и их супруги. Они будут сдавать отчет об активах и обязательствах (форма 250.00).

«Согласно проведенному анализу, на третьем этапе всеобщего декларирования первоначальную, «входную», декларацию представят порядка 2,5 млн физлиц», – сообщили в КГД.

При этом в комитете пояснили, что если ИП или ТОО не сдавали налоговый отчет, не приостанавливали деятельность, то они окажутся в списке бездействующих налогоплательщиков.

«В случае их признания бездействующими фискальные органы ежегодно не позднее 30 апреля выносят соответствующий приказ. И сведения публикуются на сайте уполномоченного органа не позднее даты его вынесения», – пояснили налоговики.

Затем после предоставления отчетности и оплате штрафа в течение пяти рабочих дней фискальное ведомство выносит приказ об исключении налогоплательщика из списка бездействующих. Эти данные также публикуются на сайте, но только не позднее одного рабочего дня после принятия соответствующего приказа.

«Далее налогоплательщик самостоятельно принимает решение продолжить, приостановить либо прекратить свою деятельность. В соответствии с пунктом 4 статьи 60 Закона «О правовых актах» данное разъяснение не имеет обязательной юридической силы и носит рекомендательный характер», – резюмировали в КГД.

Напомним, что в этом году декларацию сдают работники госучреждений, сотрудники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги. Документ нужно предоставить по месту жительства (пребывания) на бумажном носителе – не позднее 15 июля 2023 года, в электронном виде – не позднее 15 сентября 2023 года. Его нужно сдавать ежегодно на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, предшествующего году представления декларации.

С 1 января 2025 года эту процедуру будут проходить уже все казахстанцы.

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