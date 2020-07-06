Врезался в опору. На трассе в Костанайской области произошло ДТП

Сегодня в 10.30 в районе кафе «Золотой фазан» 31-летний водитель автомашины «Camry 40» не справился с управлением. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции области.

В результате ДТП водитель столкнулся с опорой столба и повредил дорожное ограждение. В машине находилось 3 пассажира.

В результате столкновения пострадал водитель и 36-летний пассажир автомашины. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч 1 «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами управляющими транспортными средствами».

Вопрос возмещения ущерба бут решен в рамках расследования уголовного дела

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