Врезался в остановку. Водитель погиб на трассе в Костанайской области

Происшествие случилось 29 июля около 6 часов утра. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции области.

23-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди», следуя по трассе Костанай – Рудный, не справился с управлением и совершил столкновение с автобусной остановкой и далее опрокидывание в кювет.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.

По факту ДТП начато расследование. Полицейскими проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также установление очевидцев и свидетелей ДТП.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.