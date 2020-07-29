Врезался в остановку. Водитель погиб на трассе в Костанайской области

Происшествие случилось 29 июля около 6 часов утра. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции области.
23-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди», следуя по трассе Костанай – Рудный, не справился с управлением и совершил столкновение с автобусной остановкой и далее опрокидывание в кювет.
В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.
По факту ДТП начато расследование. Полицейскими проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также установление очевидцев и свидетелей ДТП.
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