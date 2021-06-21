Вроятность циркуляции «индийского» штамма выявил минздрав РК

В связи с резким ростом уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нур-Султане, министерством здравоохранения проведен ПЦР скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ, сообщает МВК.

По итогам скрининга выявлена вероятность мутации, характерной для «Дельта» штамма («Индийского» штамма).

Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к «Дельта» штамму будет определено после завершения полногеномного секвенирования ДНК образцов.

«Дельта» штамм коронавируса обладает высокой контагиозностью и на 60% заразнее обнаруженных штаммов, в среднем от 1 человека инфицируется 5-6 человек, тогда как от циркулируемых штаммов — 3-4 человека, отличается более коротким инкубационным периодом продолжительностью до 7 дней. При этом инфицированные испытывают сильные боли в суставах и животе, тошноту и рвоту, заболевание может привести к глухоте и микротромбозу нижних конечностей. Недавние исследования показывают, что «Индийский» штамм коронавируса связан с более высокой вероятностью госпитализации и летальных случаев.

«В этой связи министерство здравоохранения призывает каждого казахстанца проявить заботу о сохранении собственного здоровья и здоровья своих близких и родных. Единственным действенным способом защиты от инфекции и госпитализации является завершенный курс вакцинация против COVID-19. Настоятельно рекомендуем каждому казахстанцу, не имеющему медицинских противопоказаний к вакцинации, в кратчайшие сроки привиться от КВИ. Также для уменьшения риска распространения вируса необходимо соблюдение всех профилактических мер: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, гигиены рук, проветривание помещений и т.д.», — сообщает МВК.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 20 июня 2021 года «Дельта штамм» SARS-CoV-2 выявлен в 74 странах мира.

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