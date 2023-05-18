Вручение аттестатов, даты выпускных, последние звонки. В костанайском управлении образования рассказали подробности

Этот учебный год выдался для школьников непривычно длинным. От всех каникул были отняты дни и они стали короче, при этом последнюю четверть продлили до конца мая. Еще 31 ученики будут сидеть за школьными партами — в этот день пройдут обычные уроки и классный час.

А вот последний звонок прозвенит только первого июня. В этот день торжественные линейки ознаменуют окончание учебного года.

«Министерство просвещения рекомендует проводить эти линейки первого июня в формате, в рамках мероприятий по празднованию дня защиты детей. Хотелось бы также отметить, что мы придерживаемся всех традиций, которые идут в рамках проведения последних звонков, но напоминаем, что запрещен сбор денег для подарков педагогам, либо администрации школ», — говорит пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна Лазарева.

Для всех, кроме сдающих экзамены, на этом учебный год завершится. Девятиклассники и одиннадцатиклассники продолжат ходить в школу на консультации и экзамены. И будут готовиться к важному событию — выпускному. Точной даты его проведения пока нет, определены лишь временные границы.

«В связи с тем, что по выпускному рекомендован срок с 20 по 22 июня, каждый отдел образования будет принимать решение по дате. И мы еще ожидаем рекомендации. Вопрос по общегородскому выпускному еще на стадии решения», — говорит пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна Лазарева.

Во времена пандемии традиция общегородского выпускного исчезла, так как было запрещено собираться. Возможно, именно в этом году ее возобновят. Если же нет, то поздравлять отличников, также как и всех остальных учеников, будут в школах.

«Мы напоминаем, что уже на протяжении многих лет процесс вручения аттестатов проводится строго в стенах родных школ. Без привлечения аниматоров, дорогостоящих машин, каких-то средств которые требуются с родителей. Это торжественное праздничное мероприятие — вручение аттестата о среднем образовании», — говорит Анна Лазарева.

В этом учебном году в Костанайской области стены школ покинут более четырех тысяч выпускников. Четверть из них — это ученики города Костаная.

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