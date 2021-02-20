Все «100 новых учебников» поступили в вузы Костаная

Проект «100 новых учебников» подошел к своему завершению. За три года казахстанские специалисты смогли подготовить и перевести на казахский язык сотню лучших книг, включенных в учебную программу университетов мира. Теперь вся эта литература в полном объеме доступна и костанайским студентам, передает alau.kz

Проект «100 новых учебников» был запущен в Казахстане еще в 2017 году. И с того момента поэтапно всё новые партии книг поступали в университеты страны. И вот теперь поставки учебников, наконец, завершились. Так что библиотеки вузов могут похвастаться обновленным арсеналом учебной литературы.

«В 2018 году первая партия книг в количестве 18 наименований пришла в библиотеку. Затем последовала следующая партия в количестве 30 наименований и вот уже буквально в конце декабря 2020 года пришла последняя партия в количестве 23 наименований. И общее количество, которое поступило в библиотеку университета это 13087 экземпляров»,- рассказала Жамиля Ержанова, заведующая библиотекой КРУ им. А. Байтурсынова.

Многие из новых книг уже известны любителям публицистики и зарубежной литературы. Но теперь все они переведены на казахский язык, а значит, могут быть использованы более широким кругом читателей. В первую очередь студентами университетов. Чтобы они могли расширять свои знания, которые пригодятся в учебе, для них переведены лучшие экземпляры зарубежных авторов. Причем по самым разным специальностям.

«Последняя партия интересна тем, что пришло очень много книг по философии. Это и китайская, и арабская, и классическая философия. Здесь представлены учебники для всех гуманитарных специальностей: историков, филологов. Для экономических специальностей, так что студенты всех гуманитарных специальностей получили учебники нового поколения»,- пояснила Жамиля Ержанова.

Большая часть книг переведена с английского. Но среди учебников можно найти и авторов, пишущих на других языках: французском и русском. Каждую из них переводили с языка оригинала, потому в проекте задействовали обширную группу опытных переводчиков и специалистов. Изначально вузы страны подали около 800 предложений о том, какие книги они желали увидеть в переводе на казахский. Но в итоге этот перечень претерпел отбор. В итоговый список попали те учебники, которые были включены в учебную программу 100 лучших университетов мира, были изданы не менее 3-х раз и могли иметь в своем содержании интерактивные приложения, видео-лекции или онлайн-курсы.

«Книги пользуются спросом у студентов, так как они рекомендуются в учебном научном процессе и преподаватели в этом направлении очень четко работают. И если в группе 15 человек, то однозначно вся группа приходит и получает все эти 15 учебников»,- сообщила заведующая библиотекой КРУ им. А. Байтурсынова.

Книги можно найти не только в бумажном варианте, но и в электронном. И в этом виде они могут быть доступны не только студентам, но и всем желающим. Для этого достаточно зайти на сайт «Открытый университет Казахстана». Там можно прочесть все книги из проекта «100 новых учебников». Какой-либо регистрации на сайте для этого не требуется. Переведенные бестселлеры находятся в открытом доступе.

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