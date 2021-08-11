Все 17 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса

Туркестанская область перешла в «красную» зону по темпам распространения Covid-19. Об этом свидетельствуют данные матрицы эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана.

3 августа Туркестанская область вышла из «красной» зоны, 4 августа переместилась в «зелёную», 9 августа – в «жёлтую». Она оставалась единственным регионом за пределами неблагополучной зоны.

Таким образом, все 17 регионов страны находятся в опасной «красной» зоне.

От того, в какой зоне находится регион, зависит усиление или ослабление карантинных ограничений.

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