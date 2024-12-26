Казахстанский предприниматель Нариман Дараев выложил пост в соцсетях, в котором утверждает, что все вокруг болеют – в садах, школах, на работе. По его мнению, это происходит из-за того, что казахстанцев чем-то травят. Якобы симптомы похожи у всех. Все начинается с насморка, а потом у людей диагностируют бронхит и пневмонию, сообщает stopfake.kz

Сообщение прокомментировали в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК.

«Информация, распространяемая в социальных сетях, о том, что людей травят и они заболевают пневмонией и бронхитом, не соответствует действительности и признана фейком.

Ситуация по гриппу и ОРВИ находится на контроле. В целом по стране с начала текущего эпидсезона (с 1 октября 2024 г.) отмечается снижение заболеваемости ОРВИ на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зарегистрировано порядка 400 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. В республике привито против гриппа свыше 2 млн человек.

В эпидемический сезон вирусные инфекции активно распространяются. Особенно среди детей в условиях коллективов: детские сады, школы, когда родители, несмотря на недомогание, отправляют детей в учреждения, тем самым увеличивая распространение вируса. К развитию осложнений приводят поздние обращения за медицинской помощью.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК рекомендует населению соблюдать меры профилактики: не посещать общественные места, соблюдать правила гигиены, проветривать помещения, а также оставаться внимательными к своему здоровью и здоровью своих близких. При первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью», — говорится в сообщении КСЭК РК.