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Все больше костанайцев получают денежные сертификаты за сдачу авто на утилизацию

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В Костанае увеличилось количество желающих сдать старое авто на утилизацию. За машину «не на ходу» можно получить денежный сертификат до 200 тысяч тенге. Кроме этого. С ноября костанайцы могут получить деньги и за неисправную сельхозтехнику. Уже 5 человек забрали сертификаты в размере 2 млн тенге на покупку новой машины, передает alau.kz

Волги, лады, жигули и нивы. Многие владельцы авто, которые уже отработали свое отправляют их в пункт приема ВЭТС. Навряд ли в этом ряду получится найти иномарку, но с недавнего времени это место пополнилось сельхозтехникой. Уже 5 костанайцев получили сертификаты номиналом в 2 млн тенге за сдачу комбайнов полной комплектации.  Еще три человека получили сертификаты от 560 тысяч тенге до 1 млн за сдачу на утилизацию тракторов. Напомним, что такая возможность появилась у костанайцев с ноября этого года. Эти сертификаты можно использовать на покупку любого авто отечественного производства. Кстати, в пункте приема ВЭТС отмечают в этом году заметное увеличение количества сдаваемой техники.

«С внесением изменений оператором РОП в лучшую сторону, то есть увеличением денежной компенсации граждане более активно начали сдавать авто. Было около 20 машин в среднем привозили. Ежедневно. С начала года если считать, то мы приняли более 1500 единиц транспорта на утилизацию», — рассказал руководитель приемного пункта ВЭТС г.Костанай Талгат Абдикалыков.

В прошлом году за полгода в пункт приема поступило около 500 машин, в этот же раз, таких показателей достигли всего за три месяца. Сдать можно грузовое авто, легковоушку, автобус, сельхозтехнику. За легковушку владелец может получить до 200 тысяч тенге, а за грузовые сертификат на сумму до 750 тысяч тенге. Все что нужно — это удостоверение личности, выписка с банковского счета и справка.

«Это справка, что транспортное средство снято с учета на утилизацию. Когда у человека данная справка на руках он электронно через сайт recycle.kz встает в очередь, выбирает дату и время, когда ему удобно и в это время приезжает. Мы уже в компьютере видим конкретную дату и кто приедет», — пояснил Талгат Абдикалыков.

Что же происходит с самим авто? Его разбирают, а затем прессуют. Примерно раз в три месяца в пункт приема приезжает специальная техника для прессовки автомобиля. Затем в виде брикетов все машины вывозят на завод для утилизации. Он находится в Караганде.

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