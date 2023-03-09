Все больше россиян едут в Казахстан за работой

В Казахстане резко вырос приток работников из стран ЕАЭС, передает LS.

По данным министерства труда и социальной защиты населения, в 2022 году в Казахстан с целью работы приехало 76,2 тыс. человек из Союза. Это на 70,8% больше, чем годом ранее (44,6 тыс. человек в 2021 году).

Наибольшую долю заняли граждане России – 63,3 тыс. человек. Причем это на 41,9% больше, чем общий показатель въехавших из ЕАЭС работников в 2021 году.

Из Кыргызстана трудоустраиваться приехало 8,8 тыс. человек, что в 7,2 раза меньше, чем россиян.

Из Армении въехало 2,3 тыс. человек, из Беларуси – 1,8 тыс. человек.

В Минтруда напомнили, что, согласно договору о ЕАЭС, работодатели могут привлекать трудящихся из Союза без учета ограничений по защите национального рынка труда (квот). Гражданам этих стран не нужно получать разрешение на осуществление работы в стране-трудоустройства, как это делают представители третьих стран.

Ранее LS сообщал, что в Казахстане официально работают 13,5 тыс. иностранцев. На 1 февраля 2023 года было получено 570 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 3 тыс. разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория), 7,4 тыс. для специалистов, 883 для квалифицированных рабочих, 217 для сезонных работ, 1,4 тыс. в рамках корпоративного перевода.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.