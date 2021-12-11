Все будет понятно спустя первые три месяца 2022 года — костанайские экономисты о ситуации с долларом в РК

Что же происходит с американским долларом в Казахстане? Он растет и это серьезно напрягает казахстанцев, которые сейчас замерли в ожидании. Стоимость доллара в обменниках на днях доходила до 440 тенге.

По мнению финансиста Расула Рысмамбетова, сейчас в Казахстане наблюдается умеренное укрепление этой валюты, потому что курс доллара к евро или к российскому рублю — это соотношение силы экономики США к другим экономикам мира. А из-за принятия инфраструктурной программы Байдена, начатой еще Трампом, подчеркивает эксперт, американская валюта к другим валютам будет только укрепляться.

«Будет ли снижать курс доллара? Нет, не будет. Будет ли снижать курс тенге? В долгосрочном диапазоне — это ближайшие 3-5 лет , тенге может ослабевать к доллару. Но это не будет падение, это может быть ослабление. При условии, что экономическая политика Казахстана останется такой же слабо-эффективной. Как ситуация отразится на экономике? Если экономический курс станет эффективным, если мы сможем выправить нашу экономику, поднять производство, сельское хозяйство, тогда и курс у нас будут стабилизироваться», — сказал финансист Расул Рысмамбетов.

Если в США не произойдет ничего катастрофического, и экономика этой страны продолжит свое укрепление, то казахстанцев и дальше ждет изменение курса, продолжил финансист. Ждать ли казахстанцам девальвации в начале будущего года? На этот волнующий многих вопрос, Расул Рысмамбетов ответил, что есть сезонные колебания курса доллара, и чаще всего в январе с курсом этой валюты ничего не происходит. Чего не скажешь об итогах первого квартала уже нового года.

«Если экономика у нас не очень хорошая и государство начинает вновь брать деньги из Нацфонда, здесь вот тогда и возникают вопросы. Все будет понятно спустя первые три месяца 2022 года. Те меры правительства, которые сейчас используются, мягко говоря, слабо-адекватные. В Казахстане пытаются поддерживать экономику денежными вливаниями, но сама суть проектов слабая. Я пока не вижу четких расчетов в действиях — это скорее комсомольский напор, нежели сухой расчет», — сообщил финансист.

Что касается прогнозов курсов тенге и американского доллара, то здесь Расул Рысмамбетов высказывается очень осторожно. Из- за появления новых штаммов коронавирусной инфекцией, ограничений на выезды, по его словам, очень тяжело предсказать, что будет дальше. Но при нынешней ситуации, Казахстан серьезно зависит от стоимости нефти и от того, за сколько страна ее продаст в итоге.

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