Все будут отчитываться о доходах. Что нужно знать костанайцам?

С нового года финансовые организации в Казахстане должны будут передавать данные ряда казахстанцев налоговым органам. Но не всех, а только тех, кто уже вошел в систему всеобщего декларирования.

«На сегодня у нас 23 год, за 23 год комитетом госдоходов будут запрашивать списочно в банках сведения по таким гражданам, которые уже вошли в систему всеобщего декларирования. это у нас госслужащие, приравненные к ним депутаты, которые сдали входную декларацию в 2021 году», — сообщила главный специалист управления госдоходов Костаная Жанна Турганова.

Помимо этого в систему всеобщего декларирования вошли и бюджетники — врачи, педагоги и их супруги. В 2024 году их данные также будут запрашиваться налоговиками по итогам 2023 года. При этом в управлении госдоходов подчеркнули, что запросы с их стороны будут идти не на всех, а лишь на тех граждан, которые получают более 100 переводов в месяц от разных отправителей в течение трех последовательных месяцев. И если эти счета не связаны с предпринимательской деятельностью.

«В законопроекте предусмотрено более 100 последующих в течение трех месяцев от разных лиц. Это говорится, если 100 переводов от Иванова, Петрова, Сидорова и так далее, и этот список от разных лиц. Если будет от одного меня моему сыну ежедневно, даже если превысит более ста, то не относится к этому законопроекту», — сказала Турганова.

В управлении госдоходов отметили, что у обычных граждан нет причин для беспокойства, так как запрет на переводы между физическими лицами, например, родственникам, друзьям или помощь в жизненных ситуациях, не будет распространяться на них. Что касается индивидуальных предпринимателей, то их мобильные переводы проверять за 2023 год не будут. Они только войдут в систему всеобщего декларирования в 2024 году. Значит их подвергнут проверке только в 2025 году

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