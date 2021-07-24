Все будут пойманы и наказаны — Минздрав о поддельных паспортах вакцинации

Министр здравоохранения Алексей Цой пообещал жесткое наказание для заказчиков поддельных паспортов вакцинации и медработников, участвующих в незаконном процессе, передает Tengrinews.kz.

Говоря о фактах продажи и покупки паспортов вакцинации и поддельных результатов ПЦР-тестов, Цой заявил, что сейчас «за это очень жестко взялись».

«Мы сами инициировали именно активизацию работы силовых структур в этом направлении. Глава государства, вы знаете, поручил разобраться с этим вопросом, уже больше 60 уголовных дел заведено. Очень жестко пресекаются, блокируются все социальные сети, которые распространяют данную информацию, с преследованием вплоть до уголовного. Практически единицы таких публикаций, их блокируют. Оперативники работают, чтобы выявить, поэтому сейчас мы уже видим, что количество таких предложений уменьшилось», — сказал Цой, отвечая на вопросы журналистов на онлайн-брифинге СЦК.

«Мы видим, что несознательные граждане поняли, что за это будут очень жестко преследовать как медицинских работников, так и самих граждан, которые пытаются непонятно с какой целью получить эти паспорта, потому что это не защищает от коронавируса. Это не защищает от вероятности, что они заболеют и могут попасть в реанимацию. Это самообман. Рано или поздно все выявится, потому что мы делаем сверки. Это какое-то непонятное желание граждан. Вакцина безопасна, вакцину надо делать.

Все те, кто попытается это сделать, будут пойманы и наказаны. И будет очень жесткое наказание. Призываю граждан быть дисциплинированными и соблюдать действующее законодательство», — заключил глава Минздрава.