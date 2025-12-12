С 2027 года все детские сады в Казахстане, независимо от формы собственности, смогут работать только при наличии лицензии. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщила первый вице-министр просвещения РК Майра Мелдебекова, передаёт BAQ.KZ.

По её словам, вопрос лицензирования находится на особом контроле Министерства просвещения. Совместно с местными исполнительными органами уже ведётся подготовительная работа, чтобы дошкольные организации смогли соответствовать новым требованиям.

Жёсткие требования к зданиям, персоналу и программам

«Будь то школа или детский сад – сейчас вводится лицензирование. Установлены требования к каждому зданию, педагогическому составу, образовательным программам, материально-технической базе и инфраструктуре. Закон вступил в силу в 2024 году, а на приведение детских садов в соответствие с требованиями предоставлен подготовительный период – 2025–2026 годы. С января 2027 года лицензирование станет обязательным», – пояснила Мелдебекова.

Цель – качество и безопасность дошкольного образования

В министерстве подчёркивают, что реализация новых правил направлена на повышение качества образовательных и воспитательных услуг для детей, а также на усиление безопасности во всех дошкольных учреждениях страны.

Ночной пожар тушили в Рудном В городе Рудный Костанайской области на улице Ломоносова произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило на...

Взят под стражу замруководителя управления здравоохранения Костанайской области Заместитель руководителя областного управления здравоохранения Ерболат Доспанов задержан ДКНБ по Костанайской области по подозрению в...

Казахстанца лишили водительских прав, полученных 7 лет назад Суд в Мангистауской области приостановил действие водительских прав местного жителя из-за медицинского диагноза, передает Zakon.kz....