С 2027 года все детские сады в Казахстане, независимо от формы собственности, смогут работать только при наличии лицензии. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщила первый вице-министр просвещения РК Майра Мелдебекова, передаёт BAQ.KZ.
По её словам, вопрос лицензирования находится на особом контроле Министерства просвещения. Совместно с местными исполнительными органами уже ведётся подготовительная работа, чтобы дошкольные организации смогли соответствовать новым требованиям.
Жёсткие требования к зданиям, персоналу и программам
«Будь то школа или детский сад – сейчас вводится лицензирование. Установлены требования к каждому зданию, педагогическому составу, образовательным программам, материально-технической базе и инфраструктуре. Закон вступил в силу в 2024 году, а на приведение детских садов в соответствие с требованиями предоставлен подготовительный период – 2025–2026 годы. С января 2027 года лицензирование станет обязательным», – пояснила Мелдебекова.
Цель – качество и безопасность дошкольного образования
В министерстве подчёркивают, что реализация новых правил направлена на повышение качества образовательных и воспитательных услуг для детей, а также на усиление безопасности во всех дошкольных учреждениях страны.
