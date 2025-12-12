USD 520.02 EUR 608.79 RUB 6.57

Все детские сады Казахстана обяжут получать лицензии с 2027 года

— Сегодня, 08:52
Изображение для новости: Все детские сады Казахстана обяжут получать лицензии с 2027 года

pixabay.com

С 2027 года все детские сады в Казахстане, независимо от формы собственности, смогут работать только при наличии лицензии. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщила первый вице-министр просвещения РК Майра Мелдебекова, передаёт BAQ.KZ.

По её словам, вопрос лицензирования находится на особом контроле Министерства просвещения. Совместно с местными исполнительными органами уже ведётся подготовительная работа, чтобы дошкольные организации смогли соответствовать новым требованиям.

Жёсткие требования к зданиям, персоналу и программам

«Будь то школа или детский сад – сейчас вводится лицензирование. Установлены требования к каждому зданию, педагогическому составу, образовательным программам, материально-технической базе и инфраструктуре. Закон вступил в силу в 2024 году, а на приведение детских садов в соответствие с требованиями предоставлен подготовительный период – 2025–2026 годы. С января 2027 года лицензирование станет обязательным», – пояснила Мелдебекова.

Цель – качество и безопасность дошкольного образования

В министерстве подчёркивают, что реализация новых правил направлена на повышение качества образовательных и воспитательных услуг для детей, а также на усиление безопасности во всех дошкольных учреждениях страны.


