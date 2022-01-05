Все финансовые организации страны работают в штатном режиме — финрегулятор

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Все финансовые организации страны работают в штатном режиме. Об этом сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка и в Национальном банке Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Обеспечена бесперебойная работа всех ключевых банковских сервисов БВУ (банков второго уровня) – начисление и получение зарплат, пенсий, пособий, их снятие через банкоматы, предоставление банковских услуг. Банкоматы и терминалы финансовых организаций в полной мере обеспечены наличными средствами», — говорится в сообщении.
Между тем казахстанцев предупредили, что наблюдаются отдельные временные сбои в работе банковских приложений и платежных терминалов в связи с общими перебоями в интернете.
«Официально заявляем, что фейковые новости о списании кредитов, распространяемые через социальные сети и мессенджеры, не соответствуют действительности. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана просят граждан и СМИ доверять только официальным источникам информации», — добавили в ведомстве.
В свою очередь Halyk Bank сообщил, что в связи с введением режима чрезвычайного положения в ряде регионов возможны ограничения в работе отделений и банкоматов банка.
«Информируем вас о том, что Halyk Bank и все его системы работают исправно в обычном режиме, включая банкоматы, банковские приложения для физических лиц Halyk Homebank и юридических лиц Onlinebank.
Отмечаем, что возможен нестабильный доступ к мобильным приложениям, POS-терминалам в связи с перебоями в сетях интернет-провайдеров. В связи с введением режима чрезвычайного положения в ряде регионов уведомляем вас о том, что возможны ограничения в работе отделений и банкоматов банка», — говорится в сообщении.
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