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Все на субботник! Костнайцев призывают выйти на уборку города

inform.kz

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Акимат Костаная обратился к жителям. 

Ежегодно с наступлением весны в рамках двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города мы приводим в порядок улицы, скверы, парки, дворы, придомовые территории и другие места общего пользования, говорится в сообщении пресс службы акима города Костаная.

«В связи с этим, обращаемся ко всем костанайцам: трудовым коллективам предприятий, учреждений, организаций всех отраслей и форм собственности; жителям многоквартирных домов и частных домовладений –организовать экологические мероприятия по уборке прилегающих территорий. Призываем всех костанайцев, кто искренне любит свой город, 22 апреля в 14.30 часов. принять активное участие в общегородском дне по санитарной очистке. Далее, в целях поддержания достигнутого результата, будут продолжены традиционные «чистые четверги», — отметили в пресс-службе.

 

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