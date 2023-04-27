«Все очень ждали». WhatsApp объявил о новой функции

Мессенджер WhatsApp в своем официальном блоге объявил о внедрении долгожданной функции, рассказывает Tengri Life.
«С прошлого года пользователи по всему миру могут вести переписку на нескольких устройствах одновременно, сохраняя привычный уровень безопасности и конфиденциальности. Чтобы сделать эту функцию еще лучше, мы добавляем возможность использовать один аккаунт WhatsApp на нескольких телефонах, которую все очень ждали«, — говорится в сообщении.
Теперь пользователи смогут привязать к своему аккаунту WhatsApp до четырех устройств тем же способом, которым выполняется привязка в веб-версии, на планшете и в клиенте для компьютера.
«Каждый связанный телефон подключается к WhatsApp отдельно, поэтому ваши личные сообщения, файлы и звонки остаются под защитой сквозного шифрования. Если ваше основное устройство будет неактивно в течение долгого времени, на всех дополнительных устройствах будет выполнен автоматический выход из аккаунта.
Кроме того, вы сможете переключаться между телефонами, не выходя из аккаунта, и сразу продолжать переписку», — отметили в блоге.
Фото:WhatsApp.com
Новые возможности получат и пользователи, владеющие компаниями малого бизнеса.
«Теперь больше сотрудников смогут отвечать на сообщения клиентов прямо на своих телефонах, связанных с одним аккаунтом WhatsApp Business.
Мы уже начали внедрять это обновление по всему миру, и в ближайшие недели оно станет доступно всем вместе с альтернативным, более удобным способом привязки дополнительных устройств»
Уточняется, что теперь сканировать QR-код будет не обязательно:
- просто введите свой номер телефона в WhatsApp Web;
- получите одноразовый код и привяжите телефон с его помощью.