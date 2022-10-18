Все педагоги страны теперь будут работать по новым профстандартам

Профессиональные стандарты педагогов Министерство просвещения обновило и закрепило документально.

Прежний документ был разработан еще в 2017 году, и уже не соответствовал реалиям времени. Теперь же все знания, навыки и умения учителей и воспитателей будут стандартизированы.

«Прежде всего в профессиональном стандарте «Педагог — нового поколения» впервые определена конкретная рамка профессиональных компетенций педагога, где детально представлены и компетенции, и критерии, и индикаторы. Впервые представлены дескрипторы согласно квалификационных категорий», — говорит директор филиала АО «НЦПК» «ӨРЛЕУ» института профессионального развития по Костанайской области Марионелла Слесарь.

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Новые стандарты на разных площадках обсуждают педагоги всего Казахстана. В Костанае, к примеру, за круглым столом собрались представители управления образования и департамента по контролю качества образовательных услуг, директора школ и представители вузов, занимающиеся подготовкой педагогических кадров.

«Также разъяснительная работа по поводу профстандарта «Педагог» будет затем в дальнейшем проводится на всех объектах. Планируются интерактивные площадки в школах, с педагогами разных категорий, потому что профессиональный стандарт касается педагогов дошкольного образования, среднего и общего, технического и профессионального, а также дополнительного», — говорит заместитель руководителя управления образования Костанайской области Айман Ибраева.

Собравшиеся смогли в живом диалоге обсудить нюансы нововведений и задать интересующие вопросы. Минусов в новом стандарте не нашли, отмечают только плюсы.

«Если прежняя редакция нам давала мало возможностей для оценки уровня классификации, трудовых функций, степени профессионального развития педагога, то нынешняя редакция как раз позволит нам выстраивать профессиональный маршрут педагога от педагога-стажера до педагога-мастера, исследователя. Она позволит более точечно разрабатывать образовательные программы курсов повышения квалификации, осуществлять переподготовку педагогов», — отметила Марионелла Слесарь.

К слову, разработанные профстандарты не вышли сразу готовым документом. Проект был размещен в открытых НПА и у педагогов была возможность его обсудить, внести свои предложения и коррективы. 7 октября его утвердили, а спустя десять дней, то есть 17-го октября, он вступил в законную силу.

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