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Все регионы Казахстана оказались в «красной» зоне

Фото из открытых источников

Все регионы Казахстана оказались в «красной» зоне по коронавирусу. Об этом свидетельствует матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 августа 2021 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В «красной» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области.

Последним регионом перешедшим в «красную» зону из «желтой» стала Туркестанская область.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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