Аким Костанай Марат Жундубаев резко раскритиковал подрядные организации за неудовлетворительную очистку дорог от снега и наледи. Жёсткое заявление прозвучало на совещании, посвящённом зимнему содержанию города.

«Все шишки достаются акимату»

По словам главы города, при возникновении проблем с гололёдом и неубранными дорогами ответственность фактически перекладывается на акимат, тогда как подрядчики остаются «белыми и пушистыми».

«Получается, все шишки достаются мне. А вы — подрядчики — говорите: акимат сказал убирать — вышли, не сказал — не вышли. Но у вас ведь всё это прописано в регламенте», — отметил Жундубаев.

Работа без указки и по погоде

Аким подчеркнул, что подрядные организации обязаны работать самостоятельно, ориентируясь на погодные условия, а не ждать прямых распоряжений.

«Вы должны вообще без нашей указки работать. Смотрите прогноз, смотрите погоду и выходите. И самое главное — вы должны работать круглосуточно», — заявил он.

Критика «дежурных бригад»

Особое недовольство у акима вызвала практика так называемых дежурных бригад в ночное время. По его словам, именно ночью необходимо максимально активно очищать город — когда дороги и парковки свободны.

«Что такое дежурная бригада ночью? Это неправильный подход. Днём люди ездят, ночью отдыхают — вот тогда и нужно чистить. Работа должна идти в две смены, круглые сутки», — подчеркнул Жундубаев.

Угроза расторжения договоров

Глава города предупредил подрядчиков, что ограничиваться замечаниями акимат не намерен. В случае систематических нарушений вопрос может дойти до расторжения договоров даже в разгар зимы.

«Справляться не будете — будем рассматривать вопрос о расторжении договоров среди зимы. И конкурс по центральной части города разобьём на два участка и заново разыграем. Конкуренция будет бешеная», — заявил аким.

В акимате отметили, что требования к подрядным организациям по зимнему содержанию города остаются жёсткими, а контроль за их исполнением будет усилен.

