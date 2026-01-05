Аким Костанай Марат Жундубаев резко раскритиковал подрядные организации за неудовлетворительную очистку дорог от снега и наледи. Жёсткое заявление прозвучало на совещании, посвящённом зимнему содержанию города.
«Все шишки достаются акимату»
По словам главы города, при возникновении проблем с гололёдом и неубранными дорогами ответственность фактически перекладывается на акимат, тогда как подрядчики остаются «белыми и пушистыми».
«Получается, все шишки достаются мне. А вы — подрядчики — говорите: акимат сказал убирать — вышли, не сказал — не вышли. Но у вас ведь всё это прописано в регламенте», — отметил Жундубаев.
Работа без указки и по погоде
Аким подчеркнул, что подрядные организации обязаны работать самостоятельно, ориентируясь на погодные условия, а не ждать прямых распоряжений.
«Вы должны вообще без нашей указки работать. Смотрите прогноз, смотрите погоду и выходите. И самое главное — вы должны работать круглосуточно», — заявил он.
Критика «дежурных бригад»
Особое недовольство у акима вызвала практика так называемых дежурных бригад в ночное время. По его словам, именно ночью необходимо максимально активно очищать город — когда дороги и парковки свободны.
«Что такое дежурная бригада ночью? Это неправильный подход. Днём люди ездят, ночью отдыхают — вот тогда и нужно чистить. Работа должна идти в две смены, круглые сутки», — подчеркнул Жундубаев.
Угроза расторжения договоров
Глава города предупредил подрядчиков, что ограничиваться замечаниями акимат не намерен. В случае систематических нарушений вопрос может дойти до расторжения договоров даже в разгар зимы.
«Справляться не будете — будем рассматривать вопрос о расторжении договоров среди зимы. И конкурс по центральной части города разобьём на два участка и заново разыграем. Конкуренция будет бешеная», — заявил аким.
В акимате отметили, что требования к подрядным организациям по зимнему содержанию города остаются жёсткими, а контроль за их исполнением будет усилен.
