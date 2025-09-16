Мужчины чаще становятся виновниками ДТП, чем женщины. Об этом говорит статистика костанайской полиции. С начала года в областном центре в результате аварий погибли 2 человека и больше 500 пострадали, в том числе дети. Больше всего дорожных происшествий происходит в часы пик, особенно вечером.
Вместе с тем, на совещании подняли актуальный вопрос — с мобильником за рулем. Водители, говорят полицейские, зачастую попадают в ДТП из-за использования смартфонов за рулем.
«По сотовому телефону 1549 было зарегистрировано водителей, когда при управлении в сотовом телефоне. Камера фиксирует-штрафует. Это именно «разговор» мы выявили. А если пользование, то цифры в разрезе будут очень большие. Это конкретно человек разговаривал, по телефону за рулем. Плюс он еще в ватсапе, в инстаграме обычно у нас там сидят, добавить туда еще сколько смело туда. Сейчас посмотрите, на светофоре, как красный, все уткнулись в сотовые телефоны. У нас страшное дело, у нас вот эти все по три-четыре аварии…сейчас осень да…вроде и дождей не было таких сильных, не скользко. Скопление автомобилей, бьются. Спрашиваю полицейских: » В сотовом телефоне сидел, въехал в того, а тот в того. Они все сидят в телефонах. Это реально бич. Это смертельная опасность для людей», — возмутился аким Костаная.
