Все стоматологии Казахстана хотят проверить

Главный госинспектор в сфере оказания медуслуг Лаура Ахметниязова сообщила о планирующемся аудите всех стоматологических клиник Казахстана, передает Tengrinews.kz.

«Совместно с Ассоциацией стоматологов мы будем прорабатывать вопрос об аудите всех стоматологических клиник, так как, по обращению президента стоматологической ассоциации, ряд клиник осуществляет незаконную деятельность», — сказала Лаура Ахметниязова на брифинге СЦК в Нур-Султане.

Ранее она рекомендавала спрашивать у врачей сертификаты и лицензии. 26 декабря двухлетняя девочка впала в кому после визита в частную стоматологию в Нур-Султане. Глава Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова рассказала, что мама с ребенком обратилась в частную стоматологическую клинику Dr.Bro. Министр здравоохранения Елжан Биртанов взял ситуацию на контроль.