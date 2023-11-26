«Все телефоны прослушивают»: на заявление экс-вице-министра ответили в «Казахтелекоме»

В компании АО «Казахтелеком» прояснили информацию в сети про массовую прослушку сотовых телефонов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео с отрывком интервью бывшего вице-министра здравоохранения появилось в сети. По словам Олжаса Абишева, все телефоны в Казахстане прослушиваются, поскольку, как заверяет экс вице-министр, все телефоны цифровые. А «все цифровые подключения проходят через инфраструктуру «Казахтелекома», и к этой инфраструктуре имеет доступ Комитет национальной безопасности/

Редакция Tengrinews.kz обратилась за комментарием в компанию АО «Казахтелеком».

Как пояснила директор департамента коммуникаций АО «Казахтелеком» Сара Бакирова, доступ к комплексу технических средств есть только у правоохранителей.

«Каждый оператор связи, работающий на территории Казахстана, работает в строгом соответствии с законом «О связи». Что касается вопроса о доступе к комплексу технических средств и мер, предназначенных для проведения оперативно-разыскных мероприятий, то его имеют исключительно правоохранительные и специальные органы», — прокомментировала она.

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