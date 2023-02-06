Все уперлось в корректировку сметы. Когда завершат ремонт Костанайской детская облбольницы

Написанному не верить. Cрок сдачи на баннере указан — январь 2021 года. Ремонт, который должны были завершить в Костанайской детской областной больнице всего за полгода, продолжается до сих пор.

Хотя если сказать точнее — здание с частично выполненным ремонтом просто стоит. Казалось бы, после смены руководства больницы и состоявшейся встречи с подрядчиком и сенатором, лед должен был тронуться. Но не изменилось ничего. Главврач Нурлан Ержанов говорит, подрядчик не предоставляет документы, а без них невозможно посчитать, сколько средств понадобится на оставшиеся работы.

«Все уперлось в корректировку сметы. Если бы была эта исполнительная документация, то есть документация, которая показывает вот допустим идет розетка, как к ней подходит провод, где посажена канализация, как это все проведено. То есть это те работы, которые снаружи не видно», — сообщил и.о.главного врача Костанайской детской областной больницы Нурлан Ержанов.

При этом на встрече на объекте в начале года, подрядчик озвучил свое требование — статус договора на портале госзакупок должен быть изменен на действующий. Его выполнили. Но работа по-прежнему стоит.

«Мы их призываем, мы их просим, пожалуйста, ну предоставьте нам, ну сколько можно уже наших деточек лечить в приспособленных условиях. Мы, и коллектив хочет лечиться в достойных условиях. Эти ребята откуда они там, из Павлодара или Караганды, лечатся в достойных условиях, почему наши костанайцы должны лечитьяс в приспособленных условиях»,- сообщил Нурлан Ержанов.

К началу лета здание больницы, возможно, так и не будет отремонтировано, поэтому маленьких пациентов было решено разместить в модульном госпитале в микрорайоне «Аэропорт». Опасения, высказываемые костанайцами в соцсетях, по поводу небезопасности этого здания, из-за того что раньше в нем лежали больные коронавирусом, Нурлан Ержанов назвал беспочвенными.

«Если взять коронавирус, там же лежали коронавирусные больные, сам коронавирус он не устойчив во внешней среде, то есть в течении трех суток он погибает при обычной комнатной тепературе. Тем не менее мы провели генеральную уборку, проводили несколько раз, несколько этапов, перед самим въездом проведем генеральную уборку», — говорит Нурлан Ержанов.

Переезд запланирован на конец следующей недели. В модульном госпитале разместят все отделения детской областной больницы, кроме инфекционного и педиатрии №1.

С точки зрения логистики этот объект не самый удобный. Родители уже говорят о том, что им будет сложно сюда добираться. Но над решением этой проблемы думают и вполне возможно действующий в этом районе автобусный маршрут продлят и здесь появится остановка.

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