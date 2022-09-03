Все в дыму, тяжело дышать. С сильным пожаром борются в Аулиекольском районе

Сильный лесной пожар не утихает в Аулиекольском районе Костанайской области.
Из-за этого было принято перекрыть автомобильное движение на дороге направлением Костанай-Аулиеколь-Нур-Султан. Жители близлежащих поселков рассылают по чатам сообщения о помощи. Сельчане обеспокоенные тем, что огонь перекинется на их дома, вышли с подручными «хлопушками» (лесопожарный инструмент для тушения низовых пожаров — Прим. автора) помогать тушению пожара.
«Дышать тяжело, все в дыму и сильный жар чувствуется со стороны леса. Пожар распространяется с такой силой, что глазом не успеешь моргнуть. Огонь пошел на кордон, не знаем, спасли ли там село»,- рассказывает жительница села Новонежинка.
Жители сообщают, что сгорели дома в селе Озерное Аулиекольского района и детский лагерь отдыха в лесу, но информацию официальные органы пока не подтвердили и не опровергли. Также по чатам распространяется информация об эвакуации близлежащих сел.
Сообщается, что из-за сильного порывистого ветра огонь распространился на хвойные насаждения лесного массива КГУ «Семиозерное УЛХ».
По состоянию на 13-00 предварительная площадь пожара составляет более 2000 гектаров.
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