Все виды соцвыплат в Казахстане будут назначаться проактивно с 1 января

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В правительстве одобрили новый Социальный кодекс, который предусматривает переход социальной политики от заявительной формы в проактивный формат, что позволит повысить качество жизни граждан.
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Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что для перевода в проактивный формат очень важно запустить проект «Цифровая карта семьи». Он поинтересовался у министра труда, заработает ли цифровая карта семьи во всех регионах с 1 января.
«С 1 января в проактивном формате будут предоставляться все виды выплат и услуг социальной сферы. Ряд услуг, предоставляемых с использованием данных информационных систем госорганов, будет переведён поэтапно после завершения интеграции. Например, это услуги, предоставляемые по решению судов, а также предоставляемые иностранцам, прибывшим в страну», – сказала глава Минтруда Тамара Дуйсенова.
Премьер-министр подчеркнул, что цифровая карта семьи с сентября работает в пилотном режиме по некоторым услугам (назначение пособий и соцвыплат), но уже хорошо себя зарекомендовала.
«Через информационную систему будет определяться потребность в получении социальной поддержки. То есть гражданин может получить господдержку без обращения в соответствующие органы. Государство само определит эту необходимость и автоматически оформит все процедуры», – отметил Алихан Смаилов.