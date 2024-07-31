Vsebanki.kz: ваш навигатор по финансовым услугам в Казахстане

На страницах сервиса Vsebanki.kz собраны актуальные предложения по финансовым продуктам от банков и МФО по всему Казахстану. Пользователям доступна информация по кредитам, депозитам и банковским картам.

Мы помогаем сохранить деньги

С помощью Vsebanki.kz вы за несколько минут выберите самые выгодные условия, подадите заявку и получите ответ. Вам не придется тратить длительное время на просмотр множества страниц и изучение большого количества параметров. Каталог сервиса устроен таким образом, что вся необходимая информация сконцентрирована в карточке банковского продукта по аналогии с тем, как устроены обычные маркетплейсы. Так в карточке продукта вы увидите:

максимальную и минимальную сумму (если речь идет о кредитах и депозитах);

валюту – тенге, доллары, евро или рубли;

срок действия договора;

процентная ставка (по кредитам размещаются обе ставки – номинальная и годовая эффективная);

порядок перечисления денег для кредитов – наличными, на карту, на банковский счет.

Благодаря такой информативности вы сможете сделать предварительный выбор уже на этапе беглого просмотра каталога.

Подача заявки онлайн

Сервис Vsebanki.kz устроен таким образом, что заявки на оформление депозита, карты или займа подаются прямо через каталог. Сделать это можно в любое время суток. Достаточно выбрать подходящие условия и в карточке продукта нажать кнопку «Подать заявку». После чего система перенаправит вас на профильную страницу финансовой организации, предлагающей данную услугу.

Здесь вам будет предложено заполнить короткую анкету, указав следующие сведения о себе:

ФИО (в точном соответствии с удостоверением личности);

возраст;

гражданство;

наличие официального дохода и/или пенсионных отчислений (требуется только при оформлении банковского займа);

способ перечисления денег – наличными, на карту, на банковский счет (при подаче заявки на кредит);

адрес регистрации;

контактный телефон и электронную почту.

Мы привели базовый перечень сведений, которые входят в каждую анкету-заявку. В зависимости от политики финансовой организации запрашиваемого продукта могут требоваться и другие сведения.

Пользователи Vsebanki.kz

Пользователем портала Vsebanki.kz может быть любой совершеннолетний казахстанец. Каждый, кому требуются банковские услуги, найдет здесь то, что ему требуется – кредит, депозит, банковскую карту.

Вне зависимости от состояния кредитной истории и наличия постоянного дохода, любой желающий с помощью нашего сервиса получит деньги.

Если вы официально трудоустроены и имеете стабильные пенсионные отчисления, в вашем распоряжении все виды банковских кредитов:

потребительские;

ипотечные;

автокредиты;

целевые займы на оплату обучения.

Обладатели неоднозначного кредитного досье, а также казахстанцы, не имеющие постоянного дохода, тоже найдут подходящие для себя предложения – микрозаймы от МФО. Микрофинансовые организации не обращают столь пристального внимания на наличие дохода и качество кредитной истории.

Общие требования к клиентам

Для получения финансовых услуг через портал Vsebanki.kz пользователь должен соответствовать минимальным параметрам:

Возраст – старше 18 лет. Однако при оформлении кредитов банки часто сотрудничают с гражданами, достигшими 21 года. Гражданство – РК. Иностранцы не могут получить кредит, зато право на открытие депозита и получение банковской карты у них точно такое же, как и у казахстанцев. Наличие действующего удостоверения личности. Для иностранцев – обязательно наличие заграничного паспорта и ИИН.

С помощью сервиса Vsebanki.kz вы за считанные минуты решите свои финансовые проблемы.

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