Всегда ли можно повернуть в свой ряд и не нарушить новое правило ПДД

Поправки в ПДД РК вступили в силу 6 мая 2024 года. Одним из нововведений стало дополнение пункта 53 («Маневрирование»), в котором теперь говорится: «Поворот осуществляется по полосе, соответствующей занимаемой при осуществлении манёвра». То есть если водитель поворачивает с крайней правой полосы направо, то и оказаться должен на крайней правой полосе дороги, на которую совершён манёвр, сообщает сайт kolesa.kz

В случае если автомобиль может повернуть со второй полосы, когда это разрешено знаком 5.8.1 («Направление движения»), то сманеврировать можно только во второй. Аналогичные требования и к поворотам налево: с крайнего левого ряда разрешается свернуть только в такой же крайний левый, со второго — во второй и т. д.

А всегда ли новые требования ПДД можно исполнить? Рассмотрим несколько ситуаций на алматинских перекрёстках.

Пересечение Гагарина — Сатпаева

При движении по Гагарина на север (вниз по-алматински) или на юг (наверх) повернуть направо на ул. Сатпаева можно только из правого ряда.

Но на Сатпаева утром в сторону центра, а вечером в направлении микрорайонов выстраиваются нескончаемые пробки. И правый ряд при этом попросту занят. Чтобы повернуть в него, не нарушая правил, можно часами ждать, пока пространство освободится. В итоге многие водители совершают манёвр во вторую или даже третью полосу.

С поворотом налево в этом же месте ситуация ещё интереснее: на перекрёстке на средней части Сатпаева проезжая часть разделена одиночными сплошными линиями, пересекать которые нельзя. При этом разметка разрешает двигаться по первым двум полосам только прямо, а с третьей, крайней левой — только налево.

Те, кто поворачивает с Гагарина налево, согласно новым требованиям правил, обязаны сманеврировать в левый крайний ряд. Но с него, как указывают стрелки разметки, они смогут уйти тоже только налево, то есть вернутся на пр. Гагарина в обратном направлении. А как быть автомобилистам, которым нужно продолжить движение по Сатпаева прямо? По новым правилам — никак. Остаётся только нарушать: либо нырять сразу на центральную полосу, либо пересекать сплошную.

Поворот на улицы с автобусными полосами

На дорогах с полосами для общественного транспорта также получились нестыковки с новым пунктом. Полицейские редакции Kolesa.kz разъясняли, что поворачивать на них можно только в ряд, предназначенный для обычных машин, так как движение по выделенкам только для автобусов и троллейбусов. На пересечениях больших улиц это осуществимо и вопросов не вызывает. А как быть с Т-образными примыканиями, например, к тому же проспекту Абая маленьких улочек?

При повороте направо, допустим, с улицы Клочкова, перед водителем одиночная сплошная линия, вынуждающая его сманеврировать на выделенку, а чуть дальше — прерывистая, позволяющая покинуть автобусную полосу. Это логично. К тому же снижен риск создания аварийной ситуации, так как водитель, оказавшись на автобусной полосе, может по зеркалам оценить обстановку и не выскакивать наперерез автомобилям, едущим по Абая.

Но по новым ПДД получается, что поворачивать направо в таких местах нельзя. По крайней мере, пока не изменят дорожную разметку. Так как одиночную линию пересекать запрещается, и выезд на автобусную полосу тоже наказуем. Как быть? Нарушать?

Поворот авто с большими габаритами

Ну и, наконец, у крупных машин, не только грузовиков, но и внедорожников, не всегда получается вписаться строго в первую полосу при повороте направо на перекрёстках с прямоугольным пересечением. К примеру, как на Сатпаева — Садовникова. Сделать это им просто не позволяют габариты, да и водители боятся повредить колёса о бордюр.

Между тем поворот во второй ряд, согласно поправкам в ПДД, уже нарушение. И ничто не мешает патрульным, заметившим подобный манёвр, задержать автомобилиста и составить протокол.

Очень хочется, чтобы в КАП МВД РК обратили внимание на данные наблюдения редакции. Причём вопрос с машинами больших габаритов можно решить, скорректировав в правилах пункт 54: разрешить не только перед поворотом занимать соседнюю полосу, но и заканчивать вираж, отступив от пункта 53. То есть не обязательно на «полосе, соответствующей занимаемой при осуществлении манёвра». Но в идеале, как видится, было бы проще вернуть раздел «Маневрирование» в исходный вид, то есть до введения поправок. Ведь, не нарушая, исполнить его требования в некоторых случаях просто невозможно. Для редакции Kolesa.kz по сей момент не ясно, по какой причине и из какой практики было внесено данное изменение.

Автор: Алексей Старков

Фото: Алмаз Толеке

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