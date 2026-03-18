В Костанае поднимают вопрос соблюдения требований Закона РК «Об ответственном обращении с животными». Несмотря на действующие нормы, количество привлечённых к ответственности владельцев остаётся низким. Об этом на совещании в акимате сообщила руководитель отдела предпринимательства Мира Казкеева.

Обязанности владельцев животных

Согласно статье 21 закона, владельцы обязаны регистрировать и идентифицировать собак, оформлять ветеринарный паспорт и своевременно проводить вакцинацию. Щенки должны получать первую прививку от бешенства с двух месяцев с последующей ежегодной ревакцинацией.

В соответствии со статьёй 22, запрещается самовыгул животных. Владельцы также обязаны соблюдать правила содержания и принимать меры по стерилизации, если животное не используется в племенной деятельности.

Штрафы за нарушения

За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность по статье 407-2 КоАП РК:

отсутствие регистрации — штраф 5 МРП;

самовыгул и нарушение правил содержания — 10 МРП;

повторное нарушение в течение года — 20 МРП;

для предпринимателей — от 15 до 30 МРП.

Ситуация в Костанае

С начала текущего года к ответственности привлечены лишь 12 человек. За весь 2025 год — 79 лиц.

При этом, по данным Бюро национальной статистики, в Костанае насчитывается более 17 тысяч частных домов и 18 садовых обществ, где проживает более тысячи семей. Именно в частном секторе содержится наибольшее количество животных, и оттуда чаще всего собаки оказываются на улице — из-за самовыгула или отказа владельцев.

Необходимость усиления контроля

Специалисты отмечают, что для наведения порядка требуется усиление работы со стороны правоохранительных органов. В частности, необходимо активнее привлекать владельцев собак к ответственности за нарушения правил содержания животных.

