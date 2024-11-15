Всего 50 тысяч тенге в месяц: сколько можно накопить к 60 годам

Эксперты отмечают, что одним из главных преимуществ молодого инвестора является длительный срок инвестирования.
По словам старшего трейдера инвестиционной компании Ергазы Таубаева, если человек начнет в 30 лет ежемесячно откладывать и инвестировать по 50 тысяч тенге под среднюю доходность 10% годовых, то к 60 годам сможет сформировать капитал примерно в 113 миллионов тенге, передает zakon.kz
При этом за 30 лет собственные вложения составят около 18 миллионов тенге, а инвестиционный доход — порядка 95 миллионов.
Совсем иначе выглядит ситуация для тех, кто начинает откладывать деньги позже. Если инвестировать такую же сумму ежемесячно только с 50 лет, то к 60 годам собственные взносы достигнут 6 миллионов тенге, а общий размер накоплений составит чуть более 10 миллионов.
Как подчеркивает эксперт, ключевое значение имеет не размер ежемесячных вложений, а срок, в течение которого работают деньги.
«Разница между двумя инвестициями заключается не в сумме ежемесячных взносов, а во времени. В одном случае капитал работает 30 лет, в другом — всего 10», — отметил Ергазы Таубаев.
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