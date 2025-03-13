Телефон постоянно отвлекает звуками и уведомлениями, нарушая внутренний покой пользователей. Исследования 2023–2024 годов показывают, что это влияет на нервы и продуктивность. Одна настройка помогает вернуть контроль и снизить стресс, сообщает сайт «ТУТ-новости».

Каждый сигнал телефона повышает уровень кортизола на 10%, как выяснили в Американской психологической ассоциации в исследовании 2023 года с участием 800 человек.

Пользователи отмечали, что 20 уведомлений в час оставляют их уставшими к концу дня. Из-за телефона мозг переключается между задачами до 50 раз в день, что снижает продуктивность на 40%, согласно выводам в «Journal of Neuroscience» за апрель 2024 года. Уведомления вызывают раздражение у 65% опрошенных в США.

Простое решение в настройках

Режим «Не беспокоить» отключает звуки и вибрации, позволяя выбрать важные контакты, что занимает минуту. Настроив звонки только от семьи или коллег, пользователи убирают лишний шум без потери связи.

Опрос Национального института сна США за декабрь 2024 года показал, что 60% офисных работников улучшили качество сна на 15% после отключения сигналов.

Отключение ненужных оповещений снижает нагрузку на нервную систему.