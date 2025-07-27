Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) планирует изменить действующие правила, чтобы усложнить процесс получения онлайн-кредитов и защитить граждан от мошенников, передает inbusiness.kz.
В проект постановления, озаглавленный “О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 217 ‘Об утверждении Правил предоставления микрокредитов в электронном виде’”, внесены соответствующие изменения.
Основная задача — усиление регулирования процесса выдачи микрозаймов в онлайн-формате с целью предотвращения мошенничества, связанного с оформлением займов на имя посторонних лиц.
Первое ключевое требование — микрофинансовые организации (МФО) обязаны разработать и утвердить внутренний регламент, в котором должны быть подробно описаны процедуры по выявлению и предотвращению мошенничества.
Второе требование предусматривает обязательное внедрение автоматизированной антифрод-системы, предназначенной для оперативного выявления и блокировки подозрительных финансовых операций в режиме реального времени.
Третье нововведение касается задержки перевода заемных средств. В случае, если сумма онлайн-займа превышает 150 месячных расчетных показателей (МРП), что эквивалентно 589 800 тенге в 2025 году, и при этом заем не обеспечен залогом, передача средств заемщику возможна только спустя 24 часа после подписания договора. В течение этого времени заемщик должен подтвердить свое согласие на получение займа. При отсутствии подтверждения средства перечислены не будут.
Данное нововведение получило название «период охлаждения» — это временная задержка, позволяющая заемщику осознать возможные риски мошенничества и, при необходимости, отказаться от сделки до фактического получения средств.
Таким образом, мгновенное получение онлайн-займа в день подачи заявки станет невозможным. В случае срочной потребности в деньгах заемщику придется лично обратиться в офис микрофинансовой организации.
Четвертая мера предусмотрена на случай, если один заемщик оформляет несколько микрозаймов в течение одних суток, и их совокупная сумма превышает 150 МРП (в 2025 году — 589 800 тенге). В таких ситуациях также активируется механизм «периода охлаждения», а срок перевода средств может быть увеличен до 10 календарных дней.
Проект постановления опубликован для общественного обсуждения, которое продлится до 21 июля 2025 года. По его завершении документ будет утвержден и вступит в силу.
Требования к антифрод-системам МФО включают следующие положения:
- техническая интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана;
- круглосуточная передача данных о подозрительных финансовых операциях;
- использование алгоритмов и аналитических моделей для выявления признаков мошенничества;
- ведение собственных списков клиентов с повышенными рисками («черных списков»);
- возможность приостанавливать или аннулировать подозрительные операции;
- обеспечение защиты внутренних баз данных;
- безопасный обмен информацией с другими микрофинансовыми организациями;
- регулярное обновление и тестирование параметров, по которым оцениваются подозрительные действия.
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