Всемирный банк об образовании в Казахстане: Ученики обычных школ отстают на 4 года от сверстников в НИШ

64,2% учеников обычных государственных школ Казахстана являются функционально безграмотными, при этом в НИШ этот показатель очень низкий, передает informburo.kz

Справедливость – важное, но упускаемое измерение расходов на образование в Казахстане, считают эксперты Всемирного банка.

В своём обзоре, посвящённом государственным финансам Казахстана, они отметили большой разрыв в функциональной грамотности между учащимися Назарбаев интеллектуальных школ и обычных общеобразовательных заведений.

«В то время как у учащихся НИШ значительно ниже уровень функциональной неграмотности (6%), чем в среднем в Организации экономического сотрудничества и развития (22,6%), 64,2% детей в обычных государственных школах Казахстана являются функционально безграмотными», – констатировали во Всемирном банке.

Также в обзоре отмечается, что социально-экономическое положение большинства учащихся НИШ лучше, чем у детей в обычных школах.

Во Всемирном банке считают, что необходимо пересмотреть оценку непрерывной поддержки системы НИШ за счёт бюджетных средств.

«В 2000-2018 годах расходы Казахстана на образование составляли 2,3- 3,9% ВВП, что ниже, чем странах с уровнем доходов выше среднего. В то же время в 2018 году Казахстан в четыре раза больше тратил в расчёте на учащегося Назарбаев интеллектуальных школ (НИШ), численность которых составляет всего лишь 0,4% всех учащихся средних школ. В настоящее время примерно две трети учащихся плохо подготовлены, чтобы успешно функционировать в современном мире. Учащиеся в Атырау в среднем отстают на четыре года от своих сверстников в НИШ», – говорится в обзоре.

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