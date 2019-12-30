Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за Китая

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет, и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка. Их вердикт: грядущее падение затмит все предыдущие, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. Проанализировав текущие экономические тенденции в нескольких десятках государств, аналитики ВБ пришли к выводу, что приближается новый кризис, который не будет похож на все предыдущие и превзойдет их по разрушительным последствиям.

Главную проблему Всемирный банк видит в стремительном росте долговой нагрузки во всем мире как в частном, так и государственном секторе. Объем мирового долга уже достиг 246 триллионов долларов. Это абсолютный рекорд, более чем в три раза превышающий глобальный ВВП — стоимость всех продуктов и услуг на планете.

Подчеркивается, что в последние десять лет главным генератором нового долга был Китай. С 2010-го соотношение непогашенных обязательств Поднебесной к ее ВВП выросло почти на три четверти — до 255 процентов, а общий их объем превышает 20 триллионов долларов.

Корпоративный долг КНР — самый большой в мире. Когда в 2008 году случился финансовый коллапс, в Пекине отреагировали расширением кредитования. К 2016 году примерно 160 процентов ВВП достигло уровня корпоративного долга и 230 — общего.

В рамках реализации стратегической программы «Сделано в Китае — 2025» Пекин в последние годы с целью доступа к новейшим технологиям стал массово покупать западные компании. Для этого китайские бизнесмены активно занимали деньги. В итоге только в прошлом году, по данным Банка международных расчетов, корпоративный долг Китая вырос на 3,8 процентна пункта. Для сравнения — госдолг увеличился на 0,8, а долг домохозяйств — на 0,9 процентного пункта.

Набирать кредиты китайским предприятиям позволяет теневой банкинг: этот сектор расширился до угрожающих масштабов. Поскольку многие клиенты уже перегружены кредитами и к новым займам им по правилам прибегать нельзя, китайские банки выдают деньги финансовым брокерам и ростовщикам, выступающим посредниками между банками и бизнесом.

Примерно с 2012 года именно такие теневые кредиторы стабильно обгоняют традиционные финансовые институты по объемам и темпам выдачи кредитов и предоставления услуг по управлению активами. Эти механизмы позволяют предлагать вкладчикам высокую доходность, но и сопровождаются большими рисками. Благодаря теневому банкингу, долговое бремя китайских компаний продолжает расти.

Сейчас объем этого сектора в Китае достиг почти семи триллионов долларов. Международный валютный фонд уже предупреждал: этот пузырь способен обрушить экономику страны и запустить новый азиатский кризис, аналогичный обвалу 1997 года.