Всеобщее декларирование: налоговики Костаная ведут активную разъяснительную работу по новшествам

С 1 января этого года в Казахстане введен очередной этап «Всеобщего декларирования». Теперь вплоть до 2025 года список тех, кому необходимо ежегодно сдавать декларации будет расширяться. Среди новшеств этого года — и сроки сдачи, которые серьезно сдвинулись. Сейчас налоговики ведут активную разъяснительную работу по этим изменениям, правда, в основном онлайн.
Управление государственных доходов Костаная в начале этого года запустили с соцсетях и через «Зум» прямые эфиры с налогоплательщиками. Тема разговоров — изменения в декларировании. Ведь с 1 января 2021 года в Казахстане в действия были введены новшества Налогового кодекса в части «Всеобщего декларирования». Согласно первому этапу декларацию сдавать должны будут все государственные служащие категорий А, В и С, полицейские, военнослужащие и судьи.
«Нужно разъяснение, нужна информация, потому что не каждый знает об этих новшествах, не все читают. Для этого помогает информация в соцсетях, в прямых эфирах, так как на сегодняшний день в Казахстане COVID-19, предусмотрены все меры. Поэтому не можем проводить семинары, но мы должны разъяснять новшества в налоговом законодательстве», — говорит главный специалист управления госдоходов Костаная Жанна Турганова.
Вопросов, отмечают налоговики, задают люди немало. К примеру, что нужно указывать в декларации? А теперь в ней не обозначается годовой денежный доход и количество накопленных пенсионных денег. Декларация поменяла и свое название. Теперь она называется «Об активах и обязательствах», а была «О доходах и имуществе».
«Если у налогоплательщиков есть вопросы, они нам звонят, мы записываем, ведем свой список и в «зуме» выдаем. Первый этап — мы написали письма в госорганы, провели в 20 организациях прямые эфиры. Первое о чем сообщаем, что сейчас форма не 230-ая, а уже 250″,- сказала Жанна Турганова.
Подобные прямые трансляции продолжатся и дальше. О запланированных датах костанайцев извещают с помощью официальных страниц ведомства в соцсетях. Напомним, что теперь сдавать декларацию года нужно в срок не позднее 15 июля на бумажном носителе, либо не позднее 15 сентября в электронном виде. Еще в 2020-ом декларацию нужно было сдать до 31 марта.
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