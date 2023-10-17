Всеобщее декларирование в Казахстане: что изменится в 2024 году

С 1 января 2024 года начнется третий этап всеобщего декларирования. Те, кто вошли в него обязаны ежегодно предоставлять декларацию о доходах и имуществе. Кого это коснется и какие формы деклараций казахстанцы будут сдавать, рассказывает Sputnik Казахстан.

Кто будет подавать декларацию с 2024 года

В Казахстане продолжается поэтапный переход к всеобщему декларированию.

На третьем этапе, который начнется с 1 января 2024 года, декларацию о доходах подают:

руководители и учредители юридических лиц и их супруги;

индивидуальные предприниматели и их супруги.

Отметим, на первом этапе с 1 января 2021 года декларацию сдавали государственные служащие и их супруги, а также лица, приравненные к ним, и их супругам.

На втором этапе с 1 января 2023 года доходы начали декларировать работники государственных предприятий (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта) и их супруги.

На завершающем, четвертом этапе с 1 января 2025 года декларацию будут сдавать оставшиеся категории населения.

Какие формы деклараций нужно подавать

В первый год все декларанты должны представить «Декларацию об активах и обязательствах физического лица» (форма 250.00). Она предоставляется единоразово для отчетности накопленных активов и обязательств на дату вхождения во всеобщее декларирование.

В первоначальной декларации также отражаются доля участия в уставном капитале юридического лица, инвестиционное золото, ценные бумаги, а также наличные деньги.

После этого ежегодно нужно подавать «Декларацию о доходах и имуществе» (форма 270.00). С ее помощью государственные органы мониторят данные о доходах и имуществе, полученных за отчетный период.

То есть эту декларацию о доходах нужно будет подавать каждый год.

Что нужно отражать в декларации

В декларации должны быть отражены сведения о доходах и имуществе, находящихся и полученных как на территории Казахстана, так и за границей. К ним относятся:

все доходы, включая доход работника, начисленный работодателем (заработная плата);

доходы в виде пенсионных выплат;

дивиденды;

вознаграждения;

выигрыши;

стипендии;

кредиты, займы;

недвижимое имущество;

земельные участки и/или земельные доли;

движимое имущество: воздушные и морские суда, автомобили, специальная техника;

доли в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве;

доли участия в уставном капитале юридического лица;

ценные бумаги, производные финансовые инструменты, цифровые активы;

инвестиционное золото;

объекты интеллектуальной собственности, авторского права.

Сколько наличных денег можно хранить дома

Казахстанцы могут отражать в первоначальной декларации наличные деньги, сумма которой не превышает 10 000-кратного размера МРП (30 630 000 тенге).

Если наличные деньги превышает эту сумму, тогда превышающую сумму нужно положить на банковские счета до 31 декабря 2023 года.

Сроки представления декларации

Декларацию можно представить на бумажном и электронном носителях.

в случае представления на бумажном носителе – декларацию необходимо предоставить не позднее 15 июля 2024 года;

в случае представления в электронном виде – не позднее 15 сентября 2024 года.

На кого не распространяются сроки всеобщей декларации

Сроки всеобщего декларирования не распространяются на тех, кто представляют декларацию в качестве:



кандидатов на выборные должности;

кандидатов на государственную должность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, и их супругов;

лиц, желающих стать крупными участниками банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющим инвестиционным портфелем, и их супругов.

Куда необходимо представить декларацию

В бумажном виде декларацию можно подать:

в местный ЦОН;

по почте заказным письмом с уведомлением в местный департамент госдоходов.

В электронном виде можно сдать через сервисы eSalyk azamat, Кабинет налогоплательщика, eGov mobile, egov.kz.

Физические лица, за исключением индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, представляют декларацию по месту жительства.

Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, представляют декларацию по месту нахождения.

Где взять форму декларации

Типовую форму декларации о доходах можно скачать:

на сайте Комитета государственных доходов в разделе «Всеобщее декларирование»;

в Кабинете налогоплательщика, форма размещена в «Журнале форм», раздел «Формы налоговой отчетности».

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