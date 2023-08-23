Всеобщее декларирование в Казахстане в 2024: кому и как придётся отчитываться о доходах

Как подготовиться ко всеобщему декларированию.

Государство увеличивает охват населения, чьи доходы берутся под контроль, передает informburo.kz В 2024 году под обязательную подачу деклараций подпадают руководители всех типов организаций и их супруги, а также владельцы бизнеса с супругами. Размер дохода и масштаб предпринимательской деятельности значения не имеют – подать декларацию обязаны все: от консультанта, работающего через ИП, до хозяина нефтяных месторождений и заводов.

Какие виды доходов интересуют государство и можно ли подготовиться к мероприятию заранее? На эти и другие вопросы нам помогли ответить в Министерстве финансов РК.

№1. Кому необходимо подать декларацию

Прежде всего необходимо внести ясность: декларация о доходах, которую необходимо будет подать впервые в 2024 году, официально носит иное название – «Декларация об активах и обязательствах» (Форма №250). В дальнейшем вместо этой формы декларации необходимо будет подавать другую – «Декларацию о доходах и имуществе» (Форма №270). Поэтому в 2024 году подать декларацию должны будут не только те лица, о которых мы начали рассказывать в самом начале, но и госслужащие с супругами и представители всех остальных категорий, начавшие отчитываться с 2021 года.

Иными словами, всеобщее декларирование, заявленное государством, носит не разовый, а ежегодный характер.

Перечислим те категории, которым надлежит подать декларации в первый раз. Декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) представляют граждане, являющиеся на 1 января 2024 года:

руководителями, учредителями (участниками) юридических лиц и их супругами;

индивидуальными предпринимателями и их супругами.

№2. За какие виды доходов необходимо отчитаться

Как пояснили в Министерстве финансов, в декларации необходимо отразить сведения о приобретении и/или продаже, дарении, получении по наследству имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, в том числе за границей. К ним, в частности, относятся:

недвижимое имущество, в том числе земельные участки и/или земельные доли;

движимое имущество: воздушные и морские суда, автомобили, специальная техника;

доли в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве;

доли участия в уставном капитале юридического лица;

ценные бумаги, производные финансовые инструменты, цифровые активы;

инвестиционное золото, объекты интеллектуальной собственности, авторского права.

Помимо этого обязательному отражению подлежат сведения о нотариально засвидетельствованных (удостоверенных) договорах займов. Причём отчитаться должны как структура или частное лицо, выдавшее кредит, так и тот, кто его получил.

№3. Особенности для бизнеса

В Казахстане получила распространение ситуация, когда специалисты оказывают услуги, создав ИП. У них нет наёмных работников или бизнес-недвижимости, поэтому прекращая свою деятельность, они зачастую предпочитают не проходить обязательную процедуру закрытия ИП. Тем не менее для государства заброшенные ИП считаются зарегистрированными, поэтому их владельцы с 1 января 2024 года обязаны подать декларации об активах и обязательствах.

№4. Как подготовиться ИП во время простоя

Если индивидуальный предприниматель не намерен продолжать свою деятельность, используя ИП, то он может его закрыть и, соответственно, не подавать декларацию об активах и обязательствах в 2024 году. Ранее мы подробно описали процедуру закрытия ИП, она носит упрощённый характер и не требует оплаты штрафа за несвоевременную подачу отчётности.

№5. Супруги и госслужащие

Установлен общий порядок для всех категорий лиц, которым надлежит подать декларации по форме №270 или по форме №250. К примеру, если гражданин уволился с государственной службы в феврале 2024 года, но по состоянию на 1 января 2024 года занимал ответственную руководящую должность (относилось к категориям лиц, на которые возложена обязанность по представлению деклараций), то у него возникают обязательства по представлению декларации в рамках всеобщего декларирования в 2024 году.

Обязательное декларирование доходов возложено, в том числе, и на бывших супругов. К примеру, с 1 января 2023 года начали отчитываться госслужащие. Если по состоянию на 1 января 2023 года у чиновника был зарегистрирован брак с гражданкой А, то они оба должны подать декларацию об активах и обязательствах. В августе 2023 года чиновник разводится с женой. По закону, в 2024 году они оба вновь будут обязаны подать декларации о доходах, вне зависимости от того, был произведён между ними раздел имущества или нет. Таковы правила.

Смысл нововведения в том, чтобы не дать гражданам Казахстана с помощью расторжения брака скрывать свои доходы, в том числе нелегальные, и обязать их платить налоги. Подобное требование к бывшим супругам не позволит манипулировать с оформлением фиктивных разводов и отчуждением имущества.

№6. Где взять форму декларации для 2024 года

Ознакомиться с типовой формой декларации о доходах и скачать её можно на следующих площадках:

на сайте Комитета государственных доходов Минфина РК в разделе «Всеобщее декларирование»;

в Кабинете налогоплательщика, форма размещена в «Журнале форм», раздел «Формы налоговой отчетности».

№7. Куда подавать декларацию о доходах

Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) и декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) можно представить как на бумаге, так и в электронном виде.

В бумажном виде декларации можно подать двумя способами:

в явочном порядке через местный ЦОН;

направить по почте заказным письмом с уведомлением в местный департамент госдоходов.

В электронном виде декларации можно подать через:

кабинет налогоплательщика;

портал электронного правительства eGov;

мобильные приложения eSalyq Аzamat и eGov mobile.

№8. Когда надо будет подавать декларации в 2024 году

Подать декларацию можно с 1 января 2024 года. Срок представления декларации на бумажном носителе – не позднее 15 июля 2024 года, в электронном виде – не позднее 15 сентября 2024 года.

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