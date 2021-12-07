Вся актуальная информация о пересечении казахстанско-российской границы

ВАЖНО! ПРИ ВЪЕЗДЕ В РОССИЮ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПЦР-ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС НЕОБХОДИМ ВСЕМ ГРАЖДАНАМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА, ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ!

В случае путешествия с маленькими детьми или пожилыми родственниками, у которых нет смартфона, дополнительные устройства не обязательны. Ваши данные, а также данные ПЦР-тестов детей или пожилых родственников могут быть размещены вместе в одном мобильном приложении на одном мобильном устройстве.

В случае прилета в Россию через Беларусь миграционные карты требуйте в аэропортах этой страны.

ПРИЛЕТ В РОССИЮ АВИАРЕЙСАМИ ИЗ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ:

Помимо вышеуказанных стран ЕАЭС и СНГ, граждане Казахстана могут въезжать в Россию авиарейсами из других государств, с которыми Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение: Австрия, Албания, Андорра, Армения, Багамские Острова, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Греция, Дания, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Куба, Кувейт, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мальдивы, Мальта, Марокко, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Перу, Португалия, Республика Корея, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сейшельские Острова, Сербия, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, США, Таиланд, Тунис, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР, Япония.

Для граждан Казахстана и иностранных государств при въезде в Россию через воздушные пункты пропуска необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, отобранного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.

ВАЖНО! ПРИ ВЪЕЗДЕ В РОССИЮ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПЦР-ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС НЕОБХОДИМ ВСЕМ ГРАЖДАНАМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА, ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ!

ПРИБЫТИЕ В РОССИЮ ЧЕРЕЗ СУХОПУТНЫЕ ПУНКТЫ ПРОПУСКА:

ВЪЕЗД В РОССИЮ ЧЕРЕЗ СУХОПУТНЫЕ ПУНКТЫ ПРОПУСКА ДЛЯ ГРАЖДАН КАЗАХСТАНА И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОГРАНИЧЕН И РАЗРЕШЕН ТОЛЬКО ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ:

– аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории Российской Федерации, членов семей указанных лиц (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные), членов официальных делегаций;

– лиц, имеющих дипломатические и служебные визы;

– лиц, въезжающих в Российскую Федерацию в связи со смертью близкого родственника (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные) и следующих для осуществления его погребения, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти и документа, подтверждающего степень родства, а также въезжающих совместно с ними в Российскую Федерацию их супругов и несовершеннолетних детей;

– лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (при наличии вида на жительства Российской Федерации), а также въезжающих совместно с ними в Российскую Федерацию их супругов и несовершеннолетних детей;

– лиц, являющихся членами семьи (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), опекунами и попечителями граждан Российской Федерации либо иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации (при наличии вида на жительство), при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства или установление опеки (попечительства);

– лиц, въезжающих в Российскую Федерацию в целях лечения, и сопровождающих их лиц (сопровождающие лица допускаются для несовершеннолетних пациентов и пациентов, находящихся в состоянии средней степени тяжести или в тяжелом состоянии, а также при наличии других медицинских показаний, указанных принимающей медицинской организацией), сведения о которых направлены медицинской организацией в соответствии с алгоритмом подачи заявок на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, в том числе в целях получения медицинских услуг, утвержденным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в ведомственный сегмент Минцифры России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, для последующего направления в ведомственный сегмент ФСБ России указанной государственной системы;

– лиц, въезжающих в Российскую Федерацию к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), при условии предъявления документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих их состояние, а также копии документа, подтверждающего степень родства, а также въезжающих совместно с ними в Российскую Федерацию их супругов и несовершеннолетних детей;

– лиц, являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – Государственная программа), а также членов их семей, указанных в свидетельстве участника Государственной программы, при предъявлении свидетельства участника Государственной программы либо его копии, верность которой засвидетельствована в соответствии с законодательством Российской Федерации (для членов семьи участника Государственной программы);

– лиц, въезжающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, указанных в списках, сформированных в соответствии с алгоритмом действий по привлечению в экономику Российской Федерации иностранных граждан, утвержденным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, и направленных Рострудом с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в ведомственный сегмент Минцифры России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, для последующего направления в ведомственный сегмент ФСБ России указанной государственной системы;

– лиц, въезжающих в Российскую Федерацию в целях обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, указанных в списках, сформированных этими образовательными организациями в соответствии с алгоритмом организации работы в отношении иностранных обучающихся, прибывающих в Российскую Федерацию в целях обучения в таких образовательных организациях, утвержденным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, и направленных указанными образовательными организациями по согласованию с учредителями с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в ведомственный сегмент Минцифры России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, для последующего направления в ведомственный сегмент ФСБ России указанной государственной системы.

С полным списком категорий иностранных граждан, которым разрешен въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска, можно ознакомиться ЗДЕСЬ

Для граждан Казахстана и иностранных государств при въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, отобранного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.

Вниманию граждан Казахстана, прибывающих в Россию на срок свыше 90 дней!

В соответствии с изменением законодательства РФ, с 29 декабря 2021 года прибывающим в Россию на срок свыше 90 дней иностранным гражданам, в том числе гражданам Казахстана, необходимо подтверждать отсутствие наркозависимости и инфекций, включая ВИЧ, в российских медицинских учреждениях. Справки нужно предоставлять в территориальный орган МВД. Документы несовершеннолетних или недееспособных граждан может представить один из его родителей, опекунов или попечителей (детям до 6 лет не распространяется).

Также необходимо пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, после чего территориальными органами МВД выдается соответствующий документ.

Внимание! В случае прибытия в Россию с целью трудовой деятельности, вышеуказанные процедуры необходимо пройти в течение 30 дней со дня прибытия, в иных целях – в течение 90 дней.

После истечения срока действия медицинских справок в течение 30 дней необходимо повторно пройти медицинское освидетельствование и представить новые документы либо в территориальный орган МВД, либо в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо через подведомственное предприятие или уполномоченную организацию.

В случае неисполнения вышеуказанных требований срок пребывания в России может быть сокращен.

ПОРЯДОК ВЪЕЗДА В КАЗАХСТАН:

На сегодняшний день иностранные граждане (в том числе граждане России) без предъявления дополнительных оснований могут въезжать в Казахстан только авиарейсами из всех государств, с которыми Казахстан возобновил регулярное пассажирское авиасообщение. На данный момент это следующие страны:

без виз: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, Южная Корея;

с визой: Великобритания, Венгрия, Германия, Египет, Катар, Мальдивы, Нидерланды, Польша, Таиланд, Шри-Ланка.

Внимание!

В связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон», Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан принято решение ввести с 3 декабря 2021 года следующие меры:

– ограничить въезд в Казахстан иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Малави, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга;

– ввести наличие обязательного ПЦР-теста независимо от вакцинации для лиц, прибывших из стран, где выявлены случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон»: Израиль, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада;

– лица, прибывшие из стран, где выявлены случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», независимо от результата ПЦР-теста должны самоизолироваться на семь дней;

– учитывая пассажиропоток с Египтом и выявление в Бельгии случая КВИ, вызванного омикрон-штаммом, у лица, прибывшего из Египта, приостанавить авиасообщение с Египтом.

ВЪЕЗД В КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ СУХОПУТНЫЕ ПУНКТЫ ПРОПУСКА ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ И ДРУГИХ СТРАН РАЗРЕШЕН ТОЛЬКО ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ (СМ. ССЫЛКА).

Все прибывшие авиарейсами и через сухопутные пункты пропуска в Казахстан обязаны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом на коронавирус (сделанным не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы). Не требуется предоставление cправки об отрицательном тесте на коронавирус на детей в возрасте до 5 лет при наличии cправки у сопровождающих их лиц. В случае отсутствия справки пассажиры на авиарейс не допускаются.

Граждане, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в Казахстане, при наличии документального подтверждения, могут не предоставлять ПЦР-справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Республикой Казахстан достигнуто соглашение о признании паспортов вакцинации с 21 странами (Аргентина, Армения, Беларусь, Венгрия, Грузия, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Кыргызстан, Мальдивы, Молдова, Монголия, Перу, Сан-Марино, Сербия, Таиланд, Тунис, Турция, Филиппины, Эстония). Таким образом, граждане Казахстана и перечисленных стран, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, могут пересекать государственные границы друг друга без карантинных ограничений (сдачи теста ПЦР, самоизоляции и др.) на основании паспортов вакцинации против COVID-19.

В то же время, такие страны как Вьетнам, Египет и Оман в одностороннем порядке признали паспорта вакцинации иностранных государств и упростили въезд для прибывающих. Для посещения указанных стран гражданам Казахстана также достаточно предоставить в пограничных пропускных пунктах документ, подтверждающий вакцинацию против COVID-19.

При пересечении сухопутной границы в случае отсутствия перечисленных документов, иностранные граждане в Казахстан не допускаются, а граждане Казахстана и лица, имеющие вид на жительство в Казахстане, подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. После чего прибывшим лицам с отрицательным результатом проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. Прибывшие лица с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19 госпитализируются в инфекционный стационар.

ВНИМАНИЕ! Ежедневно в рабочее время погранслужбой КНБ осуществляется консультация граждан по порядку пересечения границы в период карантинных ограничений по номеру +7 7172 719 111, а также путем отправки сообщений через инстаграм-канал shekaraknbkz.