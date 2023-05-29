Вся семья покусанная. Двухвостки атаковали дом в Костанае

Костанайцы делятся кадрами, которые сняты возле дома в микрорайоне «Аэропорт».

Автор видео говорит, что дома находиться уже невозможно. Вся семья покусанная. Двухвостки проникают в квартиру.

«Соседи смотрите, это я «попшикал», и вот двухвостки, смотрите сколько их. Их просто очень много. Они лезут в дом, кусают. Сказал в ПКСК, чтобы протравили. Уже люди говорят, что на втором этаже двухвостки. Их просто куча, невозможно. Надо чтобы нанимали дезинфекцию. Они лезут прям ко мне в окно. Они одолели нас», — жалуется мужчина.

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