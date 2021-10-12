Всё больше государственных услуг переводится в электронный формат

И чтобы их получить, не нужно выстаивать очереди в ЦОНах и других организациях. С начала этого года более 6 миллионов юридических и физических лиц получили услуги в электронном формате. При этом самыми популярными стали услуги в сфере здравоохранения.

Сегодня более 90% государственных услуг оказывается в электронном виде. Для повышения качества их оказания в области ведется работа по автоматизации, а так же информированию населения о возможностях портала «Электронное правительство». С начала года в онлайн формате получили услуги более 6 миллионов юридических и физических лиц.

«Наибольшее количество услуг оказано в сфере здравоохранения более 4 миллионов услуг или 72% от предоставленных. Наиболее востребована услуга _запись на прием к врачу,которой по области воспользовались около 3,5 миллионов раз»,- рассказывает руководитель управления информатизации оказания государственных услуг и архивов Азамат Кашиев.

Азамат Кашиев так же рассказал, что в этом году стали меньше нарушать сроки предоставления госуслуг. За 9 месяцев прошлого года вовремя не выполнили заявки 22 раза, в этом году таких нарушений 13.

«В целях предупреждения нарушений в сфере оказания госуслуг службами внутреннего контроля области за отчетный период проведено 286 контрольных мероприятий. Стоит отметить, что в этом году наблюдается положительная динамика по снижению количества нарушений требования законадательства. Выявлено 325 нарушений, а за 9 месяцев прошлого года было выявлено 2109 фактов. Таким образом количество нарушений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось почти в 7 раз»,- говорит Кашиев.

По итогам проверок за нарушения к дисциплинарной ответственности было привлечено 13 должностных лиц. Поэтому контроль за качеством оказания госуслуг в Костанайской области будет усилен.

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