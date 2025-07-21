По информации «КазАвтоЖола», именно резкое торможение, манёвры и попытки снизить скорость перед камерами фиксации зачастую становятся причиной серьёзных ДТП и последующих штрафов.

Попытки снизить скорость, резко тормозить или изменить траекторию перед системами контроля — не просто бесполезны, но и опасны. Такие действия могут спровоцировать аварийные ситуации и создать пробки на дороге. Современные автоматизированные станции измерения работают без участия водителя. Система фиксирует ключевые параметры: массу автомобиля, его габариты, расстояние между осями, марку, номерной знак. Все данные поступают в уполномоченные органы, где автоматически выявляются превышения допустимых норм нагрузки.

«Важно понимать, уклонение от контроля не спасает от ответственности, а зачастую ведет к трагедиям. Статистика показывает, что перегруженные машины становятся причиной серьезных ДТП, в которых страдают невиновные участники движения. Соблюдение весовых и габаритных ограничений также помогает сохранять дорожную инфраструктуру в рабочем состоянии. Планируйте маршрут заранее, проверяйте характеристики автомобиля и оформляйте необходимые документы. Безопасность на трассе — это общее дело. Следуйте правилам — берегите жизни! Напоминаем, что в соответствии со статьей 571 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за превышение весовых параметров предусмотрены штрафы от 40 до 1000 МРП — в зависимости от категории нарушителя и степени превышения установленных нормативов», — отметили в Казавтожоле.