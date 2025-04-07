Сегодня на совещании в городском акимате обсудили поручения, которые были даны главой областного центра на прошлой встрече. А именно, сколько стройкомпаний установили специальные моечные комплексы на стройплощадках.

Глава города потребовал, чтобы большегрузы «не выносили» на своих колёсах грязь по улицам города. За прошлую неделю на стройплощадках появилось восемь установок. Осталось 12.

«В прошлый понедельник стройплощадки, которые мы объявили. Вы же сразу им донесли? Вот полиция, Булат Сапаргалиевич, нужно провести работу. Штрафуйте! Всё! Всё! Штрафуйте теперь! Мы не можем уговаривать строителей, чтобы они устанавливали моечные комплексы. Это не большая проблема. Вот застройщиков сейчас вижу, проблем нету. Проблема в том, что не исполняется. А исполнять мы заставим. Никуда никто не денется. Будут платить штрафы. Помимо штрафов будет к вам недоверие. Это хуже всего. Ещё неделя. Следующая неделя — 100% должно быть. Если на следующей неделе не будет 100% моющих средств (-комплексов) на строительных площадках…Тогда я буду расценивать это, как принципиальный отказ и саботаж. Имейте ввиду, тогда будут другие меры. Хоть частник, хоть наш будет строить. Неделя! А за эту неделю штрафуйте», — поручил аким Костаная Марат Жундубаев.

Когда в Костанае отключат отопление, сообщили в ЖКХ Как сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства акимата Костаная, отключать население от теплоснабжения в Костанае в...

Более 3000 бродячих собак в Костанае. Аким требует решения вопроса В 2024 году ветеринарной станцией Костаная было отловлено 1200 голов бродячих собак и кошек. Об...