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Всю ночь ехали сидя. На вагон с тараканами пожаловались костанайцы

Фото Анастасии Егель/alau.kz

В редакцию обратилась пассажирка поезда «Алматы-Костанай» Анастасия Егель. Она ехала из Атбасара в Костанай. 

Анастасия ехала в 19 вагоне. Наступил вечер и начали выползать тараканы. Это было в ночь с 24 на 25 июля.

«Я просто в шоке. Это 21 век! В таких условиях возят людей! С наступлением вечера выползли тараканы. Их много. И это новый вагон с кондиционером. Практически весь вагон ехал сидя всю ночь. Били их все, как могли. Были и те, кто вымотался, и уснул, укрывшись простыню, а мы сидели и наблюдали, как толпы тараканов бегали по ним. В вагоне были дети, которые, увидев такое, тоже не могли уснуть, плакали. В итоге, бессонная ночь и очень большие надежды, что не привезли непрошеных «гостей» в сумке домой», — говорит Анастасия Егель.

Пассажир Анастасия Егель выразила надежду, что в вагонах наведут порядок и проведут дезинфекцию.

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