Вскрыл окно ломом. Попытку ограбления магазина предотвратили в Костанае

Сотрудники охраны одного из частных охранных агентств задержали мужчину при попытке кражи из магазина в городе Костанае.

21 июня около 02:00 часов на пульт центрального наблюдения поступил сигнал тревоги из магазина по улице Кобыланды батыра. Мобильная группа оперативного реагирования прибыла на место в течение трех минут. При осмотре магазина сотрудники охраны увидели приоткрытое окно, рядом лежал лом, которым было вскрыто окно. Поняв, что злоумышленники могут находиться внутри помещения, сотрудники оперативно заблокировали все имеющиеся выходы из магазина. В этот момент на место происшествия также прибыл наряд патрульной полиции.

Сотрудники охраны и полицейские задержали 47-летнего мужчину, ранее судимого жителя города Лисаковск, в стенах магазина. Увидев охрану, он пытался скрыться. Подозреваемый уже успел взять с кассы 14 тысяч тенге и спиртные напитки.

В настоящее время по данному факту проводится расследование по статье 24-188 УК РК «Покушение на кражу».

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