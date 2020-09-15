Вскрыли сразу два автомобиля. Четверых подозреваемых задержали костанайские полицейские

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, два преступления раскрыты при помощи камер видеонаблюдения.

11 сентября около 4:00 часов на пульт 102 ЦОУ поступило сообщение, что по улице Быковского неизвестные молодые люди вскрыли автомашину «Ваз 2114».

Инспектор ЦОУ старший лейтенант Анаргуль Малгажова отрабатывая поступившую заявку, стала просматривать камеры видеонаблюдения. Через несколько минут на пульт полиции 102 поступило следующее сообщение. Заявитель сказал, что у него сработала сигнализация. Выглянув в окно, он увидел, как вскрывают его автомобиль «Audi»

Инспектор, посмотрев камеры, увидела, что улице Гашека, передвигается автомашина «ВАЗ-21099», которая была замечена и по улице Быковского. Именно по этим адресам были зафиксированы сообщения о преступлениях. На место выехал автопатруль в составе старших лейтенантов Мурата Фазылова и Бексултана Шанжанова. В поле зрения полиции попала эта автомашина. При виде патруля двое подозреваемых стали попытались скрыться во дворах, а еще двое стали уходить от преследования на автомашине. Наряду полиции пришлось разделиться.

Один из полицейских Б. Жанжанов задержал двоих подозреваемых, двое были задержаны напарником при преследовании автомашины. Ими оказались четверо молодых людей в возрасте 18, 19, 20 и 22 лет. У них изъяли магнитофон, видеорегистратор и запасные части с автомашины «Ваз-2114» . Также полиция установила, что подозреваемые пытались угнать «Аudi».

По всем фактам проводится досудебное расследование.

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